Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Киану Ривз поделился подробностями о "Балерине" из вселенной "Джона Уика"

Газета.Ruиещё 1

Канадский актер Киану Ривз поделился новыми подробностями о предстоящем спин-оффе франшизы "Джон Уик" — полнометражной ленте "Балерина" с Аной де Армас в главной роли. Это произошло во время выступления артиста на фестивале Comic-Con Experience 2022 в Бразилии. По словам Ривза, он появится в картине в нескольких сценах.

Ривз поделился подробностями о "Балерине" из вселенной "Джона Уика"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Они прямо сейчас снимают, сценарий крутой, история крутая. Жду с нетерпением", — отметил Ривз.

Также актер раскрыл некоторые детали, касающиеся главной героини фильма.

"[Она] женщина, которая находится в очень тяжелых обстоятельствах и которая хочет отомстить. Кто бы ни убил ее... кто-то убил ее отца. Кто это мог быть? Так что это ее путь к пониманию своего прошлого. Она потеряла отца в молодом возрасте, и она действительно не знает, что произошло. Только то, что кто-то вошел в дом и убил ее отца — кто-то, у кого была татуировка. И, как мы знаем из "Джона Уика", если у тебя есть татуировка, значит, что-то тут не чисто", — рассказал Ривз.

Режиссером "Балерины" выступает Лен Уайзман, известный по картинам "Другой мир" и "Крепкий орешек 4.0". Кроме Аны де Армас и Ривза в ленте появится Иэн Макшейн, игравший владельца отеля для киллеров "Нью-Йорк Континенталь" Уинстона Скотта во всех трех фильмах о Джоне Уике.

Ожидается, что "Балерина" выйдет на экраны в 2023 году. В настоящий момент идет работа над четвертым фильмом "Джон Уик", премьера которого назначена на 24 марта 2023 года. Также на 2023 год запланирован телевизионный спин-офф франшизы — мини-сериал "Континенталь".

Фильмы,Балерины,Балерина,Крепкий орешек 4.0,Другой мир,Джон Уик,Лен Уайзман,Ана де Армас,Иэн Макшейн,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители