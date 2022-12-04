Ривз поделился подробностями о "Балерине" из вселенной "Джона Уика"

Канадский актер Киану Ривз поделился новыми подробностями о предстоящем спин-оффе франшизы "Джон Уик" — полнометражной ленте "Балерина" с Аной де Армас в главной роли. Это произошло во время выступления артиста на фестивале Comic-Con Experience 2022 в Бразилии. По словам Ривза, он появится в картине в нескольких сценах.
"Они прямо сейчас снимают, сценарий крутой, история крутая. Жду с нетерпением", — отметил Ривз.
Также актер раскрыл некоторые детали, касающиеся главной героини фильма.
"[Она] женщина, которая находится в очень тяжелых обстоятельствах и которая хочет отомстить. Кто бы ни убил ее... кто-то убил ее отца. Кто это мог быть? Так что это ее путь к пониманию своего прошлого. Она потеряла отца в молодом возрасте, и она действительно не знает, что произошло. Только то, что кто-то вошел в дом и убил ее отца — кто-то, у кого была татуировка. И, как мы знаем из "Джона Уика", если у тебя есть татуировка, значит, что-то тут не чисто", — рассказал Ривз.
Режиссером "Балерины" выступает Лен Уайзман, известный по картинам "Другой мир" и "Крепкий орешек 4.0". Кроме Аны де Армас и Ривза в ленте появится Иэн Макшейн, игравший владельца отеля для киллеров "Нью-Йорк Континенталь" Уинстона Скотта во всех трех фильмах о Джоне Уике.
Ожидается, что "Балерина" выйдет на экраны в 2023 году. В настоящий момент идет работа над четвертым фильмом "Джон Уик", премьера которого назначена на 24 марта 2023 года. Также на 2023 год запланирован телевизионный спин-офф франшизы — мини-сериал "Континенталь".