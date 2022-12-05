Apple продлила драму "На поверхности" на второй сезон

Стриминговый сервис Apple TV+ продлил на второй сезон драматический триллер «На поверхности» со звездой «Черного зеркала» Гугу Мбата-Роу в главной роли, передает Variety.

Шоу рассказывает о женщине по имени Софи, которая пытается восстановить память, утерянную после травмы головы, — как утверждается, в результате попытки самоубийства. По словам авторов, действие новых серий будет разворачиваться не в Сан-Франциско, а в Лондоне.