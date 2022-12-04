Режиссер "Реальной любви" назвал фильм "устаревшим"

"Там есть вещи, которые стоило бы изменить, но, слава богу, общество меняется, так что в некоторых моментах мой фильм неизбежно будет ощущаться устаревшим. От недостатка разнообразия [на экране] я чувствую себя некомфортно и глупо. Знаете, по-моему, там что-то около трех сюжетов, где есть начальники и люди, которые на них работают", — цитирует Кертиса Entertainment Weekly.