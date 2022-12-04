Тимоти Шаламе выложил фото со съемок второй "Дюны"

Американский актер Тимоти Шаламе поделился снимком со съемок второй части научно-фантастического боевика Дени Вильнева "Дюна" по одноименному роману Фрэнка Герберта. Фотографию Шаламе разместил на своей странице в Instagram.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На ней он стоит спиной к камере, одетый в длинный черный плащ с принтом рентгеновского снимка человека в полный рост. Как отмечает IndieWire, ранее завершились съемки второй "Дюны" на локациях в Венгрии и Италии, в настоящий момент съемочная группа продолжает работу в ОАЭ (судя по всему, там и сделана фотография).

Премьера фильма "Дюна: Часть 2" запланирована на 3 ноября 2023 года. В нем к своим ролям вернутся Шаламе, Зендея, Хавьер Бардем и другие звезды. Актерский состав пополнят Флоренс Пью, Леа Сейду, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела "Дюны", который получил название "Дюна: Сестричество".