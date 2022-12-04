Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Тимоти Шаламе выложил фото со съемок второй "Дюны"

Газета.Ru

Американский актер Тимоти Шаламе поделился снимком со съемок второй части научно-фантастического боевика Дени Вильнева "Дюна" по одноименному роману Фрэнка Герберта. Фотографию Шаламе разместил на своей странице в Instagram.

Тимоти Шаламе выложил фото со съемок второй "Дюны"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На ней он стоит спиной к камере, одетый в длинный черный плащ с принтом рентгеновского снимка человека в полный рост. Как отмечает IndieWire, ранее завершились съемки второй "Дюны" на локациях в Венгрии и Италии, в настоящий момент съемочная группа продолжает работу в ОАЭ (судя по всему, там и сделана фотография).

Премьера фильма "Дюна: Часть 2" запланирована на 3 ноября 2023 года. В нем к своим ролям вернутся Шаламе, Зендея, Хавьер Бардем и другие звезды. Актерский состав пополнят Флоренс Пью, Леа Сейду, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела "Дюны", который получил название "Дюна: Сестричество".

Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз "Сестричества" состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году. Ранее стало известно, что создательница сериала ушла с позиции шоураннерки проекта.

Фильмы,Дюна,Эмили Уотсон,Фрэнк Герберт,Хавьер Бардем,Ширли Хендерсон,Кристофер Уокен,Трэвис Фиммел,Дени Вильнев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители