Лещенко вступился за Волю после критики «СамоИронии судьбы»

«И я думаю, что Паша Воля, Тимур Батрутдинов и другие ребята из Comedy Club прекрасно справятся с этой задачей. Это парни с чувством юмора, которые умеют дарить людям улыбки. На одну из ролей я бы еще предложил Марину Кравец!» — поделился 80-летний артист.