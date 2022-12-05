Лещенко вступился за Волю после критики «СамоИронии судьбы»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о новом шоу ТНТ «СамоИрония судьбы», которое покажут в Новый год. После волны хейта певец заступился за картину, основанную на советской классике.
Исполнитель уверен, что возвращение культовых сюжетов на экраны помогает вернуться в детство. Новое прочтение классических историй из советских кинолент не пугает Лещенко. Он считает, что время диктует свои правила.
«И я думаю, что Паша Воля, Тимур Батрутдинов и другие ребята из Comedy Club прекрасно справятся с этой задачей. Это парни с чувством юмора, которые умеют дарить людям улыбки. На одну из ролей я бы еще предложил Марину Кравец!» — поделился 80-летний артист.
Он убежден, что юмористка прекрасно справилась бы с ролью Нади из комедии Эльдара Рязанова. По его мнению, Кравец — очаровательная и обаятельная девушка с хорошей реакцией и прекрасными актерскими данными.