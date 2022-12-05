Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Лещенко вступился за Волю после критики «СамоИронии судьбы»

Слово и Дело

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о новом шоу ТНТ «СамоИрония судьбы», которое покажут в Новый год. После волны хейта певец заступился за картину, основанную на советской классике.

Лещенко вступился за Волю после критики «СамоИронии судьбы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнитель уверен, что возвращение культовых сюжетов на экраны помогает вернуться в детство. Новое прочтение классических историй из советских кинолент не пугает Лещенко. Он считает, что время диктует свои правила.

«И я думаю, что Паша Воля, Тимур Батрутдинов и другие ребята из Comedy Club прекрасно справятся с этой задачей. Это парни с чувством юмора, которые умеют дарить людям улыбки. На одну из ролей я бы еще предложил Марину Кравец!» — поделился 80-летний артист.

Он убежден, что юмористка прекрасно справилась бы с ролью Нади из комедии Эльдара Рязанова. По его мнению, Кравец — очаровательная и обаятельная девушка с хорошей реакцией и прекрасными актерскими данными.

Фильмы,Марина Кравец,Тимур Батрутдинов,Лев Лещенко,Эльдар Рязанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители