Киану Ривз поделился деталями спин-оффа «Балерина»

«Женщина находится в очень тяжелых обстоятельствах и хочет отомстить. Кто-то убил ее отца. Кто это мог быть? Так что это ее путь к пониманию своего прошлого. Она потеряла отца в молодом возрасте, и она действительно не знает, что произошло. Только то, что кто-то вошел в дом и убил ее отца — кто-то, у кого была татуировка. И, как мы знаем из "Джона Уика", если у тебя есть татуировка, значит, что-то тут не чисто», — пояснил актер на фестивале Comic-Con Experience 2022 в Бразилии .