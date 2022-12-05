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3 часа назад

Киану Ривз поделился деталями спин-оффа «Балерина»

Слово и Дело

Актер Киану Ривз рассказал некоторые детали фильма «Балерина» с Анной де Армас в главной роли. Картина станет спин-оффом боевика «Джон Уик».

Киану Ривз поделился деталями спин-оффа «Балерина»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ривз появится в ленте в нескольких эпизодах. Актер отмечает «крутой» сценарий и заявляет, что ждет с нетерпением выхода картины.

«Женщина находится в очень тяжелых обстоятельствах и хочет отомстить. Кто-то убил ее отца. Кто это мог быть? Так что это ее путь к пониманию своего прошлого. Она потеряла отца в молодом возрасте, и она действительно не знает, что произошло. Только то, что кто-то вошел в дом и убил ее отца — кто-то, у кого была татуировка. И, как мы знаем из "Джона Уика", если у тебя есть татуировка, значит, что-то тут не чисто», — пояснил актер на фестивале Comic-Con Experience 2022 в Бразилии .

Режиссером «Балерины» стал Лен Уайзман, который работал над «Другим миром» и «Крепким орешком 4.0». К слову, четвертый «Джон Уик» тоже находится в работе. Премьера боевика назначена на 24 марта 2023 года.

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