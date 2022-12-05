Шоураннер «Ведьмака»: замена Кавилла принесет «новую энергию»

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик прокомментировала ситуацию с заменой Генри Кавилла.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как было известно ранее, третий сезон проекта станет для актёра последним — следом роль Геральта будет исполнять Лиам Хемсворт («Голодные игры»). О причинах подобной перестановки официально не заявляли, однако многие предполагают, что Кавилл остался недоволен работой сценаристов сериала с первоисточниками.

Хиссрик заявила, что чрезвычайно «рада за зрителей», да и за себя тоже, поскольку подобная замена принесёт проекту некую «новую энергию». При этом саму смену актёра она назвала «новой главой», не вдаваясь в детали.