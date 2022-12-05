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1 час назад

Принц Гарри и Меган Маркл использовали в своем трейлере чужой кадр

Мира Маркина

Принц Гарри и Меган Маркл совсем скоро представят миру документальный фильм о своей жизни, а пока в свет вышел лишь трейлер картины. При этом уже сейчас известной паре приходится выслушивать большое количество критических замечаний. Например, в трейлере к фильму зрители заметили кадр, который не имеет никакого отношения в звездной семье, об этом написали в Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл использовали в своем трейлере чужой кадр
Фото: Кадр из трейлераКадр из трейлера

Речь идет о снимке, на котором изображены многочисленные фоторепортеры, якобы преследовавшие принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Однако стало известно, что эта фотография на самом деле была сделана еще за много лет до знакомства будущих супругов. И преследовали папарацци в действительности актеров фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» на премьере этой картины.

Кадр из трейлера

Королевский эксперт Ингрид Сьюард высказала свои опасения, предположив, что подобного рода обман может поставить крест на всей картине Сассексов, ведь зрителя просто не смогут поверить в их искренность.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, что ради своих мемуаров принц Гарри может вернуться в Великобританию.

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