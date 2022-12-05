Вышел трейлер новой киноадаптации романа «Три мушкетера»

Режиссёр Мартин Бурбулон считает, что классический роман Александра Дюма мл. о приключениях королевских мушкетёров достоин не одного фильма, а двух. На производство двухчастной адаптации выделен большой бюджет, и уже представлен трейлер первой части «Три мушкетёра: Д’Артаньян».
«От Лувра до Букингемского дворца, от парижских трущоб до осады Ла-Рошели… В королевстве, раздираемом религиозными войнами и находящемся под угрозой британского нападения, группа мужчин и женщин скрещивают шпаги и связывают свои судьбы с Францией», - говорится в официальном синопсисе.
В актёрский состав фильма вошли Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай и Ева Грин. Проект на сегодняшний день является самым крупным в карьере Бурбулона. До этого он работал над такими фильмами, как «Любовь вразнос» (2014), «Развод по-французски» (2016) и «Эйфель» (2021).
Первая часть «Три мушкетёра: Д’Артаньян» выйдет в кинотеатрах 5-го апреля 2023-го года. Прокат второй части, получившей название «Три мушкетёра: Миледи», ожидается к концу будущего года, ближе к католическому Рождеству.