Вышел трейлер новой киноадаптации романа «Три мушкетера»

«От Лувра до Букингемского дворца, от парижских трущоб до осады Ла-Рошели… В королевстве, раздираемом религиозными войнами и находящемся под угрозой британского нападения, группа мужчин и женщин скрещивают шпаги и связывают свои судьбы с Францией», - говорится в официальном синопсисе.