Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Вышел трейлер новой киноадаптации романа Александра Дюма «Три мушкетёра: Д’Артаньян»

Inc-News

Режиссёр Мартин Бурбулон считает, что классический роман Александра Дюма мл. о приключениях королевских мушкетёров достоин не одного фильма, а двух. На производство двухчастной адаптации выделен большой бюджет, и уже представлен трейлер первой части «Три мушкетёра: Д’Артаньян».

Вышел трейлер новой киноадаптации романа «Три мушкетера»
Фото: Inc-NewsInc-News

«От Лувра до Букингемского дворца, от парижских трущоб до осады Ла-Рошели… В королевстве, раздираемом религиозными войнами и находящемся под угрозой британского нападения, группа мужчин и женщин скрещивают шпаги и связывают свои судьбы с Францией», - говорится в официальном синопсисе.

В актёрский состав фильма вошли Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай и Ева Грин. Проект на сегодняшний день является самым крупным в карьере Бурбулона. До этого он работал над такими фильмами, как «Любовь вразнос» (2014), «Развод по-французски» (2016) и «Эйфель» (2021).

Первая часть «Три мушкетёра: Д’Артаньян» выйдет в кинотеатрах 5-го апреля 2023-го года. Прокат второй части, получившей название «Три мушкетёра: Миледи», ожидается к концу будущего года, ближе к католическому Рождеству.

Фильмы,Развод по-французски,Франсуа Сивиль,Пио Мармай,Ромен Дюрис,Александр Дюма,Ева Грин,Венсан Кассель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители