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1 час назад

Уилл Смит рассказал о реакции Рианны на его последний фильм «Освобождение»

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В октябре Уилл Смит провёл закрытый показ своего последнего фильма «Освобождение» для некоторых друзей, среди которых были Рианна, Дэйв Шапелл, Тайлер Перри и многие другие. И должны сказать, что лауреат премии «Оскар» получил восторженную рецензию от красотки РиРи! Во время выхода на красную дорожку в начале этой недели Уилл рассказал о реакции суперзвезды на его яркое киновозвращение.

Уилл Смит рассказал о реакции Рианны на его последний фильм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рианне понравилась, она не могла прийти в себя от фильма и его ощущений», — поделился актёр.

Кроме того, Уилл получил чёткое представление о том, что думают о фильме другие его друзья, которые тоже были с ней на показе.

«Самое замечательное в чернокожих людях то, что они всё время разговаривают с экраном, так что вам не нужно спрашивать их мнение», — пошутил Смит в интервью.

По случаю своего возвращения на большой экран, актёр поделился фотографиями с показа в социальных сетях ещё в конце октября, поблагодарив каждого за эту эпичную ночь.

Действие фильма «Освобождение» происходит во время Гражданской войны в США. Сюжет повествует об истории человека по имени Питер в исполнении непосредственно Смита, который бежит из рабства и отправляется на поиски свободы от владельцев плантаций, которые чуть его не убили. Картина станет первым проектом Уилла после того, как он в марте дал пощёчину Крису Року на сцене церемонии вручения премии «Оскар», что привело к его уходу из Академии кинематографических искусств и наук и запрету на посещение церемоний следующие 10 лет. Драма «Освобождение» уже сейчас идёт в некоторых кинотеатрах, а полноценная премьера для иностранных зрителей состоится 9 декабря на Apple TV+.

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