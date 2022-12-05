Уилл Смит рассказал о реакции Рианны на его последний фильм

В октябре Уилл Смит провёл закрытый показ своего последнего фильма «Освобождение» для некоторых друзей, среди которых были Рианна, Дэйв Шапелл, Тайлер Перри и многие другие. И должны сказать, что лауреат премии «Оскар» получил восторженную рецензию от красотки РиРи! Во время выхода на красную дорожку в начале этой недели Уилл рассказал о реакции суперзвезды на его яркое киновозвращение.

«Рианне понравилась, она не могла прийти в себя от фильма и его ощущений», — поделился актёр.

Кроме того, Уилл получил чёткое представление о том, что думают о фильме другие его друзья, которые тоже были с ней на показе.

«Самое замечательное в чернокожих людях то, что они всё время разговаривают с экраном, так что вам не нужно спрашивать их мнение», — пошутил Смит в интервью.

По случаю своего возвращения на большой экран, актёр поделился фотографиями с показа в социальных сетях ещё в конце октября, поблагодарив каждого за эту эпичную ночь.