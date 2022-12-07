Опубликован предварительный топ лучших фильмов года

Лидером списка оказалась картина «Солнце мое». На втором месте разместилась лента «Тар», на третьем — «Нет». Кроме того, в топ-15 главных фильмов были включены «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца», «Пуститься в путь», «Фабельманы», «Без медведей», «Благословление», «Мучения на островах», «Решение уйти», «Элвис» и «Варяг».