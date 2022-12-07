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1 час назад

Новый «Отпуск по обмену» с Кэмерон Диаз и Джудом Лоу отменяется

Inc-News

Зрители уже успели порадоваться скорому возвращению ромкома.

Новый «Отпуск по обмену» с Диаз и Лоу отменяется
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно западные таблоиды сообщили о скором начале съемок сиквела романтической комедии «Отпуск по обмену».

При этом утверждалось, что весь звездный состав в лице Кэмерон Диаз, Джуда Лоу, Кейт Уинслет и Джека Блэка вернется в полном составе.

Но только зрители успели порадоваться этой новости, как режиссер Нэнси Мейерс опровергла слухи о выходе сиквела.

По словам постановщицы, она бы первая знала об этом. К тому же ни с кем из звездных актеров оригинального проекта не велось даже предварительных переговоров об этом. В общем, информация оказалась слишком красивой для того, чтобы оказаться правдой.

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