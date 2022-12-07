Новый «Отпуск по обмену» с Диаз и Лоу отменяется

Зрители уже успели порадоваться скорому возвращению ромкома.
Не так давно западные таблоиды сообщили о скором начале съемок сиквела романтической комедии «Отпуск по обмену».
При этом утверждалось, что весь звездный состав в лице Кэмерон Диаз, Джуда Лоу, Кейт Уинслет и Джека Блэка вернется в полном составе.
Но только зрители успели порадоваться этой новости, как режиссер Нэнси Мейерс опровергла слухи о выходе сиквела.
По словам постановщицы, она бы первая знала об этом. К тому же ни с кем из звездных актеров оригинального проекта не велось даже предварительных переговоров об этом. В общем, информация оказалась слишком красивой для того, чтобы оказаться правдой.