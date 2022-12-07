Новый «Отпуск по обмену» с Диаз и Лоу отменяется

При этом утверждалось, что весь звездный состав в лице Кэмерон Диаз , Джуда Лоу , Кейт Уинслет и Джека Блэка вернется в полном составе.

По словам постановщицы, она бы первая знала об этом. К тому же ни с кем из звездных актеров оригинального проекта не велось даже предварительных переговоров об этом. В общем, информация оказалась слишком красивой для того, чтобы оказаться правдой.