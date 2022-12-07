Ремейк «Бременских музыкантов» снимут в России

Создаст ленту студия «Тритэ» Никиты Михалкова. Режиссером выступит Алексей Нужный («Я худею», «Огонь», «Пара из будущего»). Сценарий игрового кино написан по мотивам одноименного мультфильма. По сюжету главные герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России – в фильме покажут «подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии». Правда, в фильме появятся и новые сюжетные линии, которых не было в мультфильме. Например, рассказ о детстве Трубадура и его знакомстве с животными.