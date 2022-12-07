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3 часа назад

Ремейк «Бременских музыкантов» снимут в России

Мир24

В России снимут фильм-ремейк советского мультфильма «Бременские музыканты». Это будет приключенческая комедия с использованием пластического грима и компьютерных технологий, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Ремейк «Бременских музыкантов» снимут в России
Фото: Мир24Мир24

Создаст ленту студия «Тритэ» Никиты Михалкова. Режиссером выступит Алексей Нужный («Я худею», «Огонь», «Пара из будущего»). Сценарий игрового кино написан по мотивам одноименного мультфильма. По сюжету главные герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России – в фильме покажут «подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии». Правда, в фильме появятся и новые сюжетные линии, которых не было в мультфильме. Например, рассказ о детстве Трубадура и его знакомстве с животными.

Известно, что Трубадура сыграет Тихон Жизневский («Топи», «Огонь»). Сергей Бурунов воплотит образ Короля, а Мария Аронова – Атаманши. Роль Сыщика досталась Константину Хабенскому. Петуха сыграет Юрий Борисов («Бык», «Купе номер шесть»), Осла – Дмитрий Дюжев («Бригада», «Жмурки»), Кота – Ирина Горбачева («Чики»). Кто исполнит роль Пса, пока неизвестно.

Отмечается, что в фильме прозвучат легендарные песни Геннадия Гладкова, правда, в современных аранжировках.

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