Как снимался фильм «Тень: Взять Гордея»

В кинотеатрах выходит приключенческий детектив «Тень: Взять Гордея» о деятельности российской разведки. По сюжету контрразведчик в исполнении Олега Гааса пускается по следу неуловимого шпиона, который крадёт государственные секреты. Готовясь к съёмкам, команда проекта общалась с действующими сотрудниками спецслужб, чтобы рассказать о них по возможности достоверно и создать на экране образ русского шпиона. Часть съёмок была организована в Стамбуле при участии местных кинематографистов. Подробнее о том, как шла работа над картиной, — в материале RT.

Фото: RT на русском RT на русском

В четверг, 8 декабря, в широкий прокат выходит приключенческий детектив «Тень: Взять Гордея». Режиссёрами выступили Аня Мирохина и Илья Куликов. Ранее кинематографисты вместе работали над сериалами «Регби», «Агентство О.К.О.» и «Документалист. Охотник за призраками». Куликов, написавший скрипты к таким популярным проектам, как «Полицейский с Рублёвки» и «Мылодрама», также выступил сценаристом нового фильма.

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В ленте рассказывается о деятельности российской контрразведки, занимающейся поиском неуловимого шпиона, известного как Гордей. Герой, которого никто никогда не видел в лицо, крадёт государственные секреты и может навредить национальной безопасности страны. В какой-то момент выясняется, что шпион появился в Москве. По его следу пускается молодой контрразведчик Вадим.

Визит на Лубянку

По словам Ани Мирохиной, в рамках подготовки к съёмкам некоторые члены команды общались с сотрудниками спецслужб. Это было необходимо, чтобы по возможности достоверно показать на экране, как строится работа в таких организациях именно в России — ведь у большинства зрителей сложилось впечатление о шпионах благодаря зарубежным франшизам вроде бондианы.

«Все они — наши соседи. То есть, не какие-то особенные люди из закрытого мира — они живут рядом с нами, просто мы очень многого не знаем, не замечаем. И когда мы готовились к фильму, общались с людьми, работающими в этих структурах, я, например, узнала очень много нового, на что никогда не обращала внимания», — отметила постановщица в разговоре с RT.

Общение с сотрудниками спецслужб в результате оказало влияние как на сценарий, так и на проработку персонажей. Исполнительный продюсер Алексей Тутаринов отметил, что собеседники кинематографистов внесли немало правок в сценарий. Впрочем, ничего секретного на экране не покажут.

«Там всё уже рассекречено. Эта информация была когда-то секретной, в 1980-х, когда происходили события, которыми немного вдохновлён сюжет», — объяснил Тутаринов.

Пообщаться с представителями спецслужб довелось и исполнителю главной роли Олегу Гаасу. Этот опыт оказался для него не самым простым, но довольно полезным.

«Видно было, что следили за каждым движением, в душу куда-то смотрели. Но опыт интересный, вопросы разные для роли задавал: что вообще за профессия такая — контрразведчик? По сути шпион, люди в тени, на защите государства — такие наши Джеймсы Бонды», — говорит Гаас.

Артист отметил, что эта профессия в некотором смысле похожа на работу актёра, но ещё «похлеще».

«У тебя всегда должна быть какая-то история и тебе нужно так умело врать… Актёры это играют, а ты должен быть другим, уметь сойти за иностранца, знать языки. Он должен реально уметь всё, быть способным поддержать разговор о театре, музыке, балете, о странах. Суперподкованные люди», — считает Олег Гаас.

Актёры и персонажи

Олег Гаас сыграл главного героя — контрразведчика Вадима. По словам актёра, работая над ролью, он стремился найти в своём персонаже некую «суперсилу», которая помогла бы проникнуться его характером.

«Вадим очень правильный человек и честный. Дома он немножко подкаблучник, но, если главный герой, значит у него должна быть суперсила. И его суперсила в простоте. Он простой, честный, делает своё дело во благо государства, хотя мог бы, наверное, миллионы зарабатывать», — говорит Гаас.

Чтобы быть убедительным в кадре, актёр учился стрелять. Правда, наиболее сложной на съёмках для него оказалась другая задача.

«Самое жёсткое испытание было, когда мы снимали начало фильма, где я должен лежать под дождём. Там лилась ледяная вода, а потом я отползал, в кадре мне нужно было взять пистолет. Я чувствовал, что мне уже будто кол голову сейчас проломит», — вспоминает актёр.

Екатерина Шарыкина исполнила роль возлюбленной Вадима — журналистки Ани, сексуальной, целеустремлённой и знающей себе цену, как её охарактеризовала актриса. По сюжету героине приходится решать не только профессиональные задачи, но и личные проблемы — разбираться в отношениях с возлюбленным и помогать ему в нелёгкой работе.

Для актрисы проект стал настоящим вызовом, поскольку это её первая столь большая роль, да ещё и на съёмки пришлось лететь за границу, что волнующе само по себе, а Екатерина Шарыкина ранее вообще не покидала родину.

На площадке ей пришлось и преодолевать себя, чтобы раздеться в кадре.

«Для меня всё, что касается моего тела, — личное, не публичное, я очень стеснительная. Я понимала, что меня ждёт в актёрской профессии, и что, возможно, когда-то придётся раздеться — может попросить режиссёр или сценарий этого потребует. Но было неловко, неудобно… Я очень сильно комплексую по поводу своей фигуры, мне постоянно чего-то недостаточно, а чего-то слишком много, хочется быть более спортивной, потянутой, короче, другой. Пришлось преодолевать себя и с красными щеками выходить в кадр. И не делать вид, а перевоплощаться в женщину, которая себя любит, понимает, она сексуальна и на 100% в себе уверена», — рассказала актриса.

Владимир Верёвочкин сыграл сотрудника МИДа, человека, по его словам, очень скользкого, но интересного, ищущего. Артист постарался сделать своего персонажа небанальным.

«Мне очень понравился сценарий и мой герой, потому что это что-то новое. Как балансировать между опасностью, враньём себе? Сначала хотелось сделать карикатуру, но потом я подумал, что можно найти в этом человека», — отметил Верёвочкин.

Он подчеркнул, что поработать над этим образом было интересно и потому, что его герой совершенно не похож на него самого.

«Я не бабник, а он бабник. У меня любимая жена, я однолюб, социопат. У него всё по-другому. Потому и интересно: смогу ли я вообще это сделать? Вот, в одной сложной сцене надо было сыграть страсть. А как это? Можно просто обниматься, целоваться и сыграть её. А через правду как это сделать? И ещё включить туда персонажа — не меня, а его. Это было сложно», — вспоминает Владимир Верёвочкин.

Надежде Михалковой досталась в картине сравнительно небольшая, но яркая роль. На неё артистка согласилась, даже не читая сценария.

«Подошёл режиссёр и сказал, что есть роль-украшение фильма. Ну кто может от такого предложения отказаться? Я сразу сказала «да», не читая сценария и не зная, о чём проект», — вспоминает Михалкова.

Актриса сыграла жену консула и любовницу героя Верёвочкина. Что же касается Гордея — тайна его личности не раскроется до самого финала.

В поисках турецкого колорита

Съёмки фильма «Тень: Взять Гордея» преимущественно проходили в Москве и Подмосковье, но для постановки некоторых сцен часть команды приехала в Стамбул. Среди местных локаций — построенный в 1892 году отель Grand Hotel De Londres, в котором останавливались Агата Кристи и Эрнест Хемингуэй (правда, нужный для съёмок номер художникам всё же пришлось приукрасить), кафе на площади Ортакёй, а также пролив Босфор. По нему на яхте плавали Олег Гаас и Екатерина Шарыгина — эти кадры можно увидеть в самом конце фильма.

К слову, именно Стамбул в качестве места действия некоторых сцен был выбран кинематографистами не случайно. Аня Мирохина объяснила, что, поскольку город находится между Европой и Азией, именно там часто происходит вербовка. Такую сцену и снимали для фильма «Тень: Взять Гордея».

По словам Алексея Тутаринова, для съёмок также рассматривались Прага и Будапешт, но команда была вынуждена отказаться от них из-за непростой логистики — туда можно добраться только с пересадками, что для съёмочной группы с большим количеством оборудования весьма непросто.

«Это могла быть Прага, Будапешт, ещё какой-то большой и узнаваемый город, который находится в Европе. Мы выбрали Стамбул и переписали эти сцены под него, потому что там (организовать съёмки. — RT) было легче. И здесь это могло произойти по сценарию — очень космополитичный город», — отметил Тутаринов.

Выбрав турецкий мегаполис, кинематографисты решили в полной мере этим воспользоваться и внести в свой проект побольше восточного колорита. Особенно это повлияло на выбор отеля с историей — изначально команда планировала взять «просто какой-то классный, дорогой отель», но постановщица пришла к выводу, что в таком случае снимать эти сцены именно в Стамбуле смысла нет — такую локацию можно найти где угодно.

«Мне хотелось, чтобы у нас был турецкий, восточный интерьер... Не было желания просто брать красивый и дорогой отель, который можно найти и в Москве. Хотелось чего-то аутентичного. Мы долго сидели с местным локейшеном, я показывала картинки, говорила, чего хочется, и они вспомнили про этот очень старый отель», — говорит Аня Мирохина.

Языковые трудности

Среди кинематографистов, работавших над стамбульским блоком, примерно половина — турки. Они отвечали в основном за выполнение технических задач. Большинство из них не говорят не только на русском, но и на английском. Переводчики у команды, конечно, были, но их присутствие решило не все проблемы.

«Ребята-переводчики (их три человека) говорят по-русски и по-турецки, но они технически не подкованы в плане кино, не понимают каких-то тонкостей, которые им пришлось объяснять на русском», — отметил Алексей Тутаринов.

Лингвистические трудности постоянно усложняли съёмочный процесс.

«Всё время тройной перевод: с русского на английский, а потом — с английского на турецкий. Естественно, это очень долго. Технари очень важны в кино, и мы, например, очень долго объясняли задачи по свету: какие должны быть лучи, как они должны проходить. Ребята долго не могли нас понять. Так же с «фокусниками», они тоже местные. Я им говорю, куда фокус переводить, они не понимают, приходится бежать, тыкать пальцем, показывать. В общем, опыт интересный», — рассказала Аня Мирохина.

Искать общий язык пришлось и с артистами — в ленте в эпизодах появятся несколько турецких актёров. Массовку также собирали среди местных, а одну из ролей исполнил британский актёр Мартин Кук.

Впрочем, по словам Тутаринова большой разницы в подходах к работе в России и Турции нет, и в итоге все трудности удалось разрешить.

«Осветители — как будто я и не уезжал из Москвы (вот эти походки неспешные — у нас всё то же самое)… Они долго запрягают — опять же, это и наша традиция: долго запрягать, но быстро ехать. Пока договоришься до чего-то, проходит немало времени, но потом они достаточно быстро всё делают. Долго договариваться и быстро делать — это стык Европы и Азии, и подход больше азиатский, чем европейский. У нас то же самое, поэтому процесс не сильно отличается», — отметил продюсер.

Говоря об идее фильма, Аня Мирохина объяснила, что команда ставила своей целью рассказать о русских шпионах и при помощи актёров представить их образы на экране.

«Спросите любого человека, как он представляет себе русского шпиона? В целом, на это нечего ответить. Какие-то шаблоны из кино — и всё. На самом деле, они все очень прикольные ребята, интересные, живые люди. Они не все такие яркие (как Анна Чапман. — RT), но самое главное, что это люди. У них есть свои слабости, у них есть те, кого они любят. Они устают, могут расстраиваться, плакать, смеяться, кайфовать от того, что делают, и защищать своё дело», — говорит постановщица.