У сиквела «Алиты» все еще есть шанс на релиз

Продюсер «Алиты» Джон Ландау на премьере второго «Аватара» рассказал, что хотел бы заняться сиквелом истории про киборгов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Ландау, он уже обсуждал такую возможность с режиссёром оригинала Робертом Родригесом — и надеется, что команда сможет запустить проект в производство. Правда, продюсер отказался называть даже примерную потенциальную дату релиза.

Оригинал, основанный на манге Юкито Кисиро, рассказывал про мир будущего, где Доктор Идо (Кристоф Вальц) находил потерявшую память девушку-киборга Алиту (Роза Салазар). Она пытается вернуть утраченные воспоминания, постепенно понимая, что обладает мощными боевыми умениями.

Героиня решает принять участие в местном аналоге королевской битвы, поскольку победа приблизит её к долгожданным ответам о своём прошлом.

Сама лента не стала огромным хитом проката (404 млн долларов по миру с примерным бюджетом в 170 млн долларов), но приобрела огромное количество фанатов, которые давно хотели увидеть продолжение.