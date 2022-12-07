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13 минут назад

Певец The Weeknd поделился новым ярким тизером «Аватара 2»

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Знаменитый поп-артист The Weeknd на своём YouTube-канале опубликовал свежий тизер грядущего фантастического фильма «Аватар: Путь воды». В ролике на фоне кадров из картины звучит новый сингл певца, который он написал специально для нового творения Джеймса Кэмерона.

Певец The Weeknd поделился новым ярким тизером «Аватара 2»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Релиз этой музыкальной композиции состоится в день премьеры фильма — 16 декабря. В России официального проката ленты не будет. Картина наверняка появится позже, но без профессионального российского дубляжа. Скорее всего, показывать будут дублированную версию для Казахстана.

Ленту уже оценили журналисты. Они отмечают, что сиквел во всём лучше оригинального фильма. Особенно сильно хвалят проработку персонажей, визуальный стиль и эмоциональный сюжет. Но некоторые недооценили слишком длинный хронометраж.

Фильмы,Эйбeл Тесфайе,Джеймс Кэмерон,
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