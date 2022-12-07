Певец The Weeknd поделился новым ярким тизером «Аватара 2»

Знаменитый поп-артист The Weeknd на своём YouTube-канале опубликовал свежий тизер грядущего фантастического фильма «Аватар: Путь воды». В ролике на фоне кадров из картины звучит новый сингл певца, который он написал специально для нового творения Джеймса Кэмерона.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Релиз этой музыкальной композиции состоится в день премьеры фильма — 16 декабря. В России официального проката ленты не будет. Картина наверняка появится позже, но без профессионального российского дубляжа. Скорее всего, показывать будут дублированную версию для Казахстана.