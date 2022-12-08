Почему надо смотреть фильм "Вечная дочь"

В сети вышла «Вечная дочь» Джоанны Хогг — в которой Тильда Суинтон, любимая актриса британской постановщицы, сыграла сразу две главные роли. «Лента.ру» рассказывает об этом удивительном бенефисе великой актрисы, в котором режиссер возвращается во вселенную своей автобиографической дилогии «Сувенир» и одновременно обращается к жанру готического хоррора.

Фото: Кадр из фильма "Вечная дочь" Кадр из фильма "Вечная дочь"

Кинорежиссер Джули Харт (Тильда Суинтон с косой челкой), ее собака и ее мать Розалинд (та же Тильда Суинтон, но уже в возрастном гриме и седом парике) приезжают провести рождественский уикенд в старой гостинице посреди Уэльса. Отель располагается в старинном особняке, который когда-то служил их родовым гнездом, так что прибывают они туда на правах законных хозяек, не ожидая никаких неудобств. Однако на месте оказывается, что им придется поселиться в другом номере — на втором этаже вместо первого и без вида на любимый парк. Кроме того, в первую же ночь, когда Розалинд засыпает, приняв снотворное, Джули слышит какой-то странный шум. Тем более подозрительный, потому что других постояльцев в отеле нет — завтракают и ужинают они в гулком одиночестве. Между приемами пищи Джули расспрашивает мать о прошлом, при этом тайком включив диктофон на айфоне — записи нужны ей для будущего сценария о жизни Розалинд. Погружение в фамильное прошлое, впрочем, приводит к тому, что Джули, кажется, постепенно начинает терять связь с реальностью.

Кадр из фильма "Вечная дочь"

Джоанна Хогг открыла миру двоих актеров яркого таланта и в чем-то схожего типажа. Вторым был Том Хиддлстон, которого Хогг сняла в своем фильме «Чужая», первой — Тильда Суинтон, с которой Джоанна дружит с детства. Суинтон снялась в ее дебютной короткометражке «Каприз», а в последних трех работах Хогг выступает своего рода талисманом. Дилогия «Сувенир» переводит на язык кино пришедшуюся на восьмидесятые юность британской постановщицы. В этой паре фильмов пробуждение чувств толкало героиню по имени Джули сначала к трагическому роману, а затем — в спасительные объятия кинематографа, который для разбитого сердца оказывался целебнее секса и психоанализа. Джули и ее мать Розалинд в «Сувенире» сыграли Онор Суинтон-Бирн и ее мать Тильда. Еще одну существенную роль исполнила собака Тильды, черно-белый спрингер-спаниель Луи.

«Вечную дочь» сама режиссер называет фильмом, разворачивающимся во вселенной «Сувенира», так что вполне логично, что главную героиню вновь зовут Джули Харт, а ее мать — Розалинд. Обеих на сей раз играет Суинтон — действие происходит в наши дни, а с восьмидесятых прошла целая жизнь. Онор в этой ситуации могла бы, наверное, сыграть внучку, вот только детей у Джули нет. Однако, по счастью, Луи жив-здоров и все так же норовит устроиться у хозяйки в ногах.

Идея фильма о собственной матери возникла у Хогг 15 лет назад — и во время написания сценария и секретных съемок, проходивших во время локдауна, мама Джоанны была жива. Когда фильм был в монтаже, ее не стало, и этот факт, похоже, предельно заострил режиссерское восприятие Хогг.

«Сувенир» рассказывал о том, как героиня из съемной квартиры выходит сразу в открытый океан, который дарит художнику его воображение. В «Вечной дочери» пространство, напротив, предельно не сужено даже, а скорее сокращено, редуцировано. Хогг последовательно избавляется от всего лишнего. В фильме про мать и дочь для этих ролей действительно, если подумать, частенько достаточно одной актрисы. Другое дело, что это должна быть исполнительница масштаба Тильды Суинтон. Великая артистка, настоящая дива, художница от актерства, ставшая собственным произведением — в фильмах попроще (от «Выживут только любовники» до «Французского вестника») остается лишь эхо ее подлинного масштаба. То, что Суинтон делает в «Вечной дочери», производит по-настоящему фантастическое, какое-то сверхчеловеческое впечатление.

Здесь потрясающе сняты диалоги (а фильм состоит из них примерно наполовину). С одной стороны, Джулия и Розалинд почти демонстративно разделены монтажной условностью и на общем плане, вместе, появляются лишь незадолго до финала. Это заставляет актрису существовать более артикулированно, жестко, контрастно. В то же время Суинтон абсолютно вживается в каждую из ролей, и если Джули Харт и правда выглядит моложе изображающей ее актрисы, то Розалинд предстает старухой, сыгранной с убедительностью Татьяны Пельтцер.

Кроме Суинтон, здесь всего два существенных персонажа. Первая — хостес и по совместительству официантка, тем более невозмутимая, чем большая дичь творится в кадре. Второй — сторож гостиницы, рассказывающий Джули, как разговаривает с умершей женой. Еще пара человек появляется в эпизодах, призванных чуть разрядить густую готическую атмосферу.

Кадр из фильма "Вечная дочь"

Как и «Сувенир», «Вечная дочь» снята под патронажем студии А24, специализирующейся на модных и странных хоррорах вроде «Солнцестояния». «Сувенир» был в этом смысле шагом в сторону, но «Вечную дочь» все-таки неслучайно продвигают, как своеобразный фильм ужасов. На заключительных титрах задним числом понимаешь, насколько точно Хогг чувствует жанр. Его инструментарием она владеет настолько виртуозно, что запросто позволяет себе не пользоваться его приемами — просто обозначить знание правил игры. Кроме того, автор понимает, что эти правила знает и зритель. «Вечная дочь» из жанровой игры довольно быстро превращается в приглашение к чувственному диалогу, мысли в котором важнее событий и потому сформулированы максимально внятно и прозрачно, но в то же время без настойчивости.

Сюжет здесь не то чтобы не движется, скорее дрожит и переливается в воздухе, как мираж — или как зеркальное отражение слова LOVE, которое в одном из кадров перекрывает тонкую фигуру героини. Сюжет этот, как становится понятно ближе к концу, кстати, вполне традиционный — в духе «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса. Если представить, что этот классический текст совместно переосмыслили Тарковский и Дэвид Линч, можно получить, пожалуй, довольно точное представление о том, какой удивительный фильм сняла Джоанна Хогг.