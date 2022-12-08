4 фильма с душераздирающей развязкой

Некоторые киноленты берут за живое и заставляют расплакаться даже самых циничных скептиков. Если вы из тех, кого обычно не трогают фильмы, попробуйте пройти испытание этими картинами. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Список Шиндлера" Кадр из фильма "Список Шиндлера"

"Список Шиндлера", 1993

Биографическая драма Спилберга неслучайно удостоилась семи "Оскаров" – она не способна оставить равнодушным.

Картина повествует историю Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, который во время Второй мировой войны, рискуя собой, спас 1200 евреев из концлагерей.

"Мосты округа Мэдисон", 1995

В 1945 году Франческа выходит замуж за простого фермера, и уже не рассчитывает на то, что жизнь будет преподносить сюрпризы. Но внезапно на ее пути появляется фотограф Роберт. Между ним и Франческой вспыхивает страсть, но на любовь им отведено всего четыре дня.

"Танцующая в темноте", 2000

Кадр из фильма "Танцующая в темноте"

Иммигрантка Сельма обожает мюзиклы, но ее реальная жизнь далека от них: она работает на заводе, живет в съемном трейлере с сыном и страдает от тяжелой болезни, из-за которой вскоре ослепнет. Эта же болезнь поражает ее сына. Сельма продолжает работать вслепую, утаивая недуг, чтобы собрать деньги на лечение ребенка.

"Все еще Элис", 2014