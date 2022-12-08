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2 часа назад

4 фильма с душераздирающей развязкой

Мира Маркина

Некоторые киноленты берут за живое и заставляют расплакаться даже самых циничных скептиков. Если вы из тех, кого обычно не трогают фильмы, попробуйте пройти испытание этими картинами. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

4 фильма с душераздирающей развязкой
Фото: Кадр из фильма "Список Шиндлера"Кадр из фильма "Список Шиндлера"

"Список Шиндлера", 1993

Кадр из фильма "Список Шиндлера"

Биографическая драма Спилберга неслучайно удостоилась семи "Оскаров" – она не способна оставить равнодушным.

Картина повествует историю Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, который во время Второй мировой войны, рискуя собой, спас 1200 евреев из концлагерей.

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"Мосты округа Мэдисон", 1995

Кадр из фильма "Мосты округа Мэдисон"

В 1945 году Франческа выходит замуж за простого фермера, и уже не рассчитывает на то, что жизнь будет преподносить сюрпризы. Но внезапно на ее пути появляется фотограф Роберт. Между ним и Франческой вспыхивает страсть, но на любовь им отведено всего четыре дня.

"Танцующая в темноте", 2000

Кадр из фильма "Танцующая в темноте"

Иммигрантка Сельма обожает мюзиклы, но ее реальная жизнь далека от них: она работает на заводе, живет в съемном трейлере с сыном и страдает от тяжелой болезни, из-за которой вскоре ослепнет. Эта же болезнь поражает ее сына. Сельма продолжает работать вслепую, утаивая недуг, чтобы собрать деньги на лечение ребенка.

"Все еще Элис", 2014

Кадр из фильма "Все еще Элис"

Известный профессор лингвистики Элис едва ли может жаловаться на жизнь: она успешна в карьере, счастлива в браке и у нее трое взрослых детей. Но мир героини переворачивается с ног на голову, когда она внезапно начинает забывать слова.

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