10 мелодрам от Артема Качера, которые понравятся мужчинам

Артем Качер – не только популярный российский исполнитель в жанре поп-R&B, но и один из самых известных лириков в стране, чьи песни есть в плей-листе у каждой девушки: «Грустный дэнс», «Одинокая луна», «Материк», «Девочка, не плачь», и это лишь малая часть.

Фото: Пресс-служба Артема Качера Пресс-служба Артема Качера

Специально для "Рамблера" певец, который чувствует девушек, составил универсальную подборку из 10 трогательных фильмов, которые оценят и мужчины.

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«Знакомьтесь, Джо Блэк»

Я пересмотрел это фильм раз сто. Картина заставляет задуматься о многих важных вещах в жизни, которые выше материального – любовь, смерть, сама жизнь, отношения с близкими. Смысл фильма состоит в том, что никто не вечен, и когда придет наше время, что мы оставим? Я многое переосмыслил после просмотра, и каждый год отмечаю, что становлюсь ближе к цели, чтобы оставить после себя след в музыке.

«Троя»

Историческая мелодрама, основанная на поэме Гомера «Илиада», и построенная по событиям Троянской войны. Парни оценят зрелищность, сражения и историю, а девчонкам точно понравится любовный треугольник и борьба за жизнь и чувства, которые тоже послужили причиной войны.

«Сладкий ноябрь»

Фильм о том, что любовь с первого взгляда может вырасти даже из мимолетной интрижки и изменить человека в лучшую сторону. Экранизация мысли, что каждый человек приходит в нашу жизнь не случайно. Как мужчине мне было интересно видеть трансформацию героя Киану Ривза в отношениях.

«Последний самурай»

Еще один военный фильм с важным посылом. В центре сюжета – противостояние традиционного – средневекового рыцарского общества, с современным индустриальным, но парадокс в том, что каждое из них нуждается друг в друге: на культе материального счастье не построить, без веры и идеалов любую цивилизацию/любого человека ждет откат назад.

«Догвилль»

Очень сильный фильм об изнанке общества. Героиня попадает в «прекрасное» общество с добрыми людьми, на первый взгляд, но ее отзывчивостью пользуются настолько, что вовсе перестают считать за человека. Как бы цинично это ни звучало – фильм наглядно доказывает, что жестокость в определенных ситуациях более конструктивна, чем доброта.

«Сибирский цирюльник»

Историческая мелодрама о времени правления Александра III. Любовь, дружба, бизнес. Но главное здесь то, что Михалкову удалось разбить стереотипы о России, и раскрыть настоящую русскую душу, показать ментальность русского человека для всего мира.

«Великий Гэтсби»

В ремейке с ДиКаприо для меня он уже стал классикой и дает простую, но важную мысль – не стоит приносить жертву ради какой-то идеи, мечты или человека, если нет отдачи. У меня не так давно вышел дуэт с Мишей Марвиным, и эта идея возникла взаимно и без «жертв» в виде подстраивания под кого-то. Благодаря этому все пошло легко и круто. Поэтому, если у вас что-то не получается, и вы не видите ситуаций, которые бы вам помогали в исполнении мечты, задумайтесь, может это вообще не ваша мечта. Гэтсби сделал себе мечту из Дэйзи – привело это к чему-то хорошему?

«Три плюс два» (1963г.)

Один из любимых советских фильмов. Чисто мужская комедия про мужские компании, когда рядом нет девушек, без прикрас. Искать смысловой нагрузки в этом фильме не нужно, он максимально простой, но классика есть классика. С нотой душевности и атмосферы времени. И да, девушки потом в картине появляются, и, конечно, без них герои уже не могут. Куда мужчины без женщин?!

«Мулен Руж»

Если спросить у мужчины, какой жанр кино он ни за что не будет смотреть, то мелодрамы окажутся на втором месте, на первом будут мюзиклы! Я не знаю парней, которые добровольно согласятся на такое кино, я сам был таким, но все изменилось, когда посмотрел этот фильм. 10 наград, высокий рейтинг, отличный актерский состав и боль многих парней в сюжете – героиня, которая выбирает между любовью и богатством.

«Перл-Харбор»

Любовный треугольник на фоне Второй мировой войны. Военные фильмы занимают отдельную часть в моей подборке, но я уверен, что это действительно те фильмы, которые одинаково нравятся всем за счет нескольких сюжетных линий – драмы для девчонок, и военных действий с понятиями о чести, для парней.