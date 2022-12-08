Третья «Чудо-женщина» не вписалась в планы Warner Bros.

Проект давно находится в подвешенном состоянии.

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Не так давно исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот заявила, что с нетерпением ждет возобновления работы над новым проектом после успеха предыдущей картины в 2020 году.

Однако американские таблоиды выдают намного менее оптимистичные прогнозы о судьбе этого фильма.

По мнению экспертов в области кино, новое руководство Warner Bros. Discovery кардинально меняет планы на вселенную проектов DC и якобы третья «Чудо-женщина» пока в эти планы не вписывается.

Косвенным подтверждением этому можно назвать тот факт, что сценарий к фильму давно готов, но студия не делает никаких шагов ни по компоновке актерского каста, но по выделению бюджета, ни по срокам съемок.