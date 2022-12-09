Критики оценили драму "Освобождение" с Уиллом Смитом

Драма "Освобождение" с Уиллом Смитом в главной роли получила неоднозначную оценку критиков: на портале Metacritic картине поставили всего 57 баллов из 100.

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Вместе с этим киноэксперты оставили свои рецензии на фильм о беглом темнокожем рабе по имени Питер: девять критиков написали положительный отзыв, 11 нейтрально оценили фильм, а еще один раскритиковал картину в своей рецензии.

Сюжет фильма Антуана Фукуа рассказывает реальную историю беглого раба по имени Гордон. Фотографии его голой спины, сильно побитой плетью надсмотрщиками, были опубликованы и разлетелись по всему миру в 1863 году.

Роль Гордона (в фильме его зовут Питер) исполнил Уилл Смит. На премьеру фильма его продюсер Джоуи Макфарланд принес одну из фотографий замученного пытками Гордона.