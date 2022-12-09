Критики оценили драму "Освобождение" с Уиллом Смитом

Драма "Освобождение" с Уиллом Смитом в главной роли получила неоднозначную оценку критиков: на портале Metacritic картине поставили всего 57 баллов из 100.
Вместе с этим киноэксперты оставили свои рецензии на фильм о беглом темнокожем рабе по имени Питер: девять критиков написали положительный отзыв, 11 нейтрально оценили фильм, а еще один раскритиковал картину в своей рецензии.
Сюжет фильма Антуана Фукуа рассказывает реальную историю беглого раба по имени Гордон. Фотографии его голой спины, сильно побитой плетью надсмотрщиками, были опубликованы и разлетелись по всему миру в 1863 году.
Роль Гордона (в фильме его зовут Питер) исполнил Уилл Смит. На премьеру фильма его продюсер Джоуи Макфарланд принес одну из фотографий замученного пытками Гордона.
Макфарланд признался, что коллекционирует подобные снимки и в будущем намерен пожертвовать их различным музеям и организациям, занимающимся изучением истории рабства в США.