Стала известна реакция критиков на фильм Кэмерона «Аватар: Путь воды»

«Никогда не ставьте против Джеймса Кэмерона. Пытаюсь обойтись без преувеличений, но я никогда не видел ничего подобного с технической, визуальной точки зрения. Иногда я пропускал сюжетные моменты, потому что смотрел на рыбу Пандоры (планета, на которой происходят действия в фильме — прим. "Ленты.ру"). Кроме того, я пересмотрел первую часть на выходных и остановился на том, что "это было хорошо". В сиквеле гораздо глубже показано развитие персонажей», — сообщил автор портала Uproxx.