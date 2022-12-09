Бандерас предположил, что выйдет еще одна часть "Шрека"

«В первый раз, когда я снимался в «Коте в сапогах», я работал на Бродвее. Я снялся в пяти фильмах. Вероятно, будет еще один, и Шерк, вероятно, вернется», — высказался артист, пошутив над названием «Шрека».

Некоторое время назад сообщалось, что пятый фильм «Шрек» находится в разработке и должен выйти в 2019 году. Однако анимационный фильм не вышел, и с тех пор не было никаких новостей о франшизе. Dreamworks продюсировала все четыре фильма и многочисленные спин-оффы.