Названа дата выхода в российский прокат мультсериала "Умка"

12 января на экраны российских кинотеатров выйдет киноверсия мультипликационного сериала "Умка", составленная из нескольких эпизодов нового мультфильма.
Напомним, первый сезон сериала "Умка" вышел в текущем году. В его основе, разумеется, советские мультики "Умка" и "Умка ищет друга" Владимира Попова и Владимира Пекаря. Но чтобы превратить мультфильмы в сериал, в историю введен новый персонаж – шаман Тайкэ. Это он вспоминает для детей о дружбе с белым медвежонком. За персонажей говорили Алексей Костричкин, Екатерина Усачёва, Александр Бейлерян, Лариса Брохман, Элиза Мартиросова и другие.
Как информирует киностудия "Союзмультфильм", такого типа сборники планируется выпускать в прокат регулярно. Их будут формировать из многих популярных мультсериалов нового времени.