Названа дата выхода в российский прокат мультсериала "Умка"

Напомним, первый сезон сериала "Умка" вышел в текущем году. В его основе, разумеется, советские мультики "Умка" и "Умка ищет друга" Владимира Попова и Владимира Пекаря. Но чтобы превратить мультфильмы в сериал, в историю введен новый персонаж – шаман Тайкэ. Это он вспоминает для детей о дружбе с белым медвежонком. За персонажей говорили Алексей Костричкин, Екатерина Усачёва, Александр Бейлерян, Лариса Брохман, Элиза Мартиросова и другие.