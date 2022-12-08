Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Названа дата выхода в российский прокат мультсериала "Умка"

Ревизор.ru

12 января на экраны российских кинотеатров выйдет киноверсия мультипликационного сериала "Умка", составленная из нескольких эпизодов нового мультфильма.

Названа дата выхода в российский прокат мультсериала "Умка"
Фото: РевизорРевизор

Напомним, первый сезон сериала "Умка" вышел в текущем году. В его основе, разумеется, советские мультики "Умка" и "Умка ищет друга" Владимира Попова и Владимира Пекаря. Но чтобы превратить мультфильмы в сериал, в историю введен новый персонаж – шаман Тайкэ. Это он вспоминает для детей о дружбе с белым медвежонком. За персонажей говорили Алексей Костричкин, Екатерина Усачёва, Александр Бейлерян, Лариса Брохман, Элиза Мартиросова и другие.

Как информирует киностудия "Союзмультфильм", такого типа сборники планируется выпускать в прокат регулярно. Их будут формировать из многих популярных мультсериалов нового времени.

Фильмы,Умка,Элиза Мартиросова,Алексей Костричкин,Владимир Пекарь,Лариса Брохман,Владимир Попов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители