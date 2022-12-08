Назван фильм, получивший главный приз фестиваля "Зимний"

"Это кино, которое могло быть, на мой взгляд, на любом фестивале – в Каннах, Берлине, Венеции. Абсолютно не стыдно. Я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей", – сказал он на церемонии закрытия смотра в кинотеатре "Художественный".