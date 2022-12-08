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2 часа назад

Фильм "Не хороните меня без Ивана" получил главный приз фестиваля "Зимний"

Москва24иещё 1

Главный приз первого открытого российского фестиваля авторского кино "Зимний" завоевала картина Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана". Об этом сообщает ТАСС.

Назван фильм, получивший главный приз фестиваля "Зимний"
Фото: М24М24

Фильм посвящен основоположнику изобразительного искусства Якутии Ивану Попову и его другу, впавшему в летаргический сон. О победе фильма Борисовой объявил председатель жюри фестиваля, режиссер Алексей Герман – младший.

"Это кино, которое могло быть, на мой взгляд, на любом фестивале – в Каннах, Берлине, Венеции. Абсолютно не стыдно. Я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей", – сказал он на церемонии закрытия смотра в кинотеатре "Художественный".

Ранее американская кинопремия "Сатурн", вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, представила перечень лучших картин 2022 года.

По оценкам кинокритиков, "Лучшим научно-фантастическим фильмом" в этом году стал "Нет", главную роль в котором исполнил актер Дэниел Калуя.

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