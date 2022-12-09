"Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале "Зимний"

Победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве стал фильм "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам председателя жюри, режиссера Алексея Германа-младшего, такое кино могло бы выйти на любом фестивале: в Каннах, Берлине, Венеции.

"Абсолютно не стыдно. Так много искренних, талантливых, восхитительных людей", — сказал он.

"Не хороните меня без Ивана" рассказывает о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова, страдавшего от летаргического сна. Дипломом жюри наградили картинау "Медея" Игоря Волошина.

Приз за лучшее визуальное решение достался фильму "Большие змеи Улли-кале" Алексея Федорченко. За женскую роль награду вручили Анне Слю ("Наводнение" Ивана Твердовского), а за мужскую — Иннокентию Луковцеву ("Айта" Степана Бурнашева).