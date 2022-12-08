В Лондоне вышел долгожданный "Аватар 2"

В Лондоне 6 декабря состоялась звездная мировая премьера фильма студии 20th Century Studios ”Аватар: Путь воды”.

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Режиссер надеется, что фильм оправдает его мечту о создании франшизы наравне со "Звездными войнами" и джаггернаутом "Марвел".

Джеймс Кэмерон признался, что немного нервничал перед премьерой.

"Я всегда нервничаю каждый раз перед тем, как мы выпускаем фильм на рынок, и это напряженное время, потому что после пандемии рынок несколько сократился", - сказал он Би-би-си с красной дорожки.

При этом он выразил уверенность, что продолжение его блокбастера 2009 года будет успешным.

Продолжение остается огромной ставкой для Кэмерона и Disney, которые вложили сотни миллионов долларов не только в этот фильм, но и в третью часть, которая уже снята.