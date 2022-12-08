В Лондоне вышел долгожданный "Аватар 2"

В Лондоне 6 декабря состоялась звездная мировая премьера фильма студии 20th Century Studios ”Аватар: Путь воды”.
Среди участников были актеры Сэм Уортингтон, Зои Салданья, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Джоэл Дэвид Мур, Джейми Флэттерс, Тринити Джо-Ли Блисс, Джек Чемпион, Брендан Коуэлл, Бейли Басс, режиссер / продюсер / сценарист / редактор Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау. Премьера фильма в кинотеатрах состоится в пятницу, 16 декабря.
Режиссер надеется, что фильм оправдает его мечту о создании франшизы наравне со "Звездными войнами" и джаггернаутом "Марвел".
Джеймс Кэмерон признался, что немного нервничал перед премьерой.
"Я всегда нервничаю каждый раз перед тем, как мы выпускаем фильм на рынок, и это напряженное время, потому что после пандемии рынок несколько сократился", - сказал он Би-би-си с красной дорожки.
При этом он выразил уверенность, что продолжение его блокбастера 2009 года будет успешным.
Продолжение остается огромной ставкой для Кэмерона и Disney, которые вложили сотни миллионов долларов не только в этот фильм, но и в третью часть, которая уже снята.
И это еще не конец: Кэмерон запланировал сериал до пятого выхода, новые фильмы будут выходить каждые два года до 2028 года. Режиссер отметил, что "достаточно уверен", что они будут выпущены.