Мороз по коже: в России сняли триллер про убивающего холодом маньяка

На Okko и в IVI вышел сериал «Замерзшие» любимого западными фестивалями и российскими критиками казахского режиссера Адильхана Ержанова («Ночной Бог», «Хозяева», «Ласковое безразличие мира») — триллер о поисках убивающего холодом маньяка в отдаленном карельском городе Костомукше. «Лента.ру» рассказывает, каким получился первый отечественный детектив, снятый строго по лекалам скандинавского нуара.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Карельская глушь, метровые сугробы, низенькие серые панельки, почти постоянная мгла и пронизывающий холод — не просто благоприятная для появления маньяков среда. В ней, кажется, и вовсе нет намека на тепло и радость. Вот и следователь Евгений Рудин (Артем Быстров), словно мимикрируя под суровую природу, ходит с вечно угрюмым выражением лица, которое не меняется, даже когда полицейский оказывается перед трупом собственной супруги. Женщина замерзла в своей машине на трассе неподалеку от города. Рудин, обнаружив на автомобиле повреждения, исключает суицид и несчастный случай. После еще одной схожей смерти следователю становится очевидно, что на заснеженной дороге орудует серийный убийца.

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Параллельно с расследованием Рудин пытается наладить отношения с пасынком Артемом (Максим Карушев), который мечется между ним и биологическим отцом Сергеем (Даниил Воробьев), после долгих лет отсутствия внезапно загоревшимся идеей увезти сына в большой город. На вопрос возлюбленной одноклассницы, который из пап ему больше нравится, Артем признается, что при каждом из них делает вид, что тянется к другому — чтоб побесить обоих.

Завязка «Замерзших» звучит почти как в классической проходной теледраме про ментов и маньяков. В протагонистах тут бывалый следователь-профессионал, пересажавший половину города. При нем — молодой наивный соратник в исполнении Елены Трониной. Есть и таинственный маньяк с неясными мотивами и нестандартными методами убийства. Однако на этом сходства заканчиваются.

Перед нами невероятно стильный, мрачный и тягучий психологический триллер, снятый на манер скандинавских нуаров, но в декорациях, знакомых любому россиянину

Да и западные каноны «Замерзшие» нарушать не стесняются. Рудин — не протагонист в традиционном для детективного жанра понимании этого слова. Да, он ведом классическим для голливудского кино мотивом справедливого возмездия, но эксплуатирующие такой троп фильмы не всегда даже заводят разговор об отрицательных эффектах жажды мести. Тем временем фанатичное желание Рудина любыми способами найти убийцу жены скорее пугает, нежели вызывает сочувствие.

Жанр скандинавского нуара, впрочем, как раз предполагает в своем центре героя, далекого от идеала — однако «Замерзшие» с персонажем Быстрова заходят еще дальше. Полицейский, представляющий собой эдакую деконструированную версию Бэтмена, чуть ли не во всем создает впечатление крайне отталкивающее — чрезмерно жестокий, вечно мрачный и молчаливый, даже в близком кругу не способный к проявлению теплых эмоций. Логично, что и свое горе он выражает хаотичным насилием. Проблемы с выражением чувств, впрочем, наблюдаются у всех без исключения персонажей «Замерзших» — и у юного Артема, и у его родного отца, и у помощницы Рудина. Все это, на первый взгляд, выглядит совсем безрадостно.

Стерильные, но неприветливые декорации из тускло освещенных помещений и ледяных просторов, малоприятные герои, возглавляемые представителем правопорядка с профдеформированной психикой.

Может создаться впечатление, что «Замерзшие» попадают в узкую категорию работ про, как выразился бы бывший министр культуры, «Рашку-говняшку». Но не спешите вешать ярлыки

Пытливый взгляд без проблем определит, что за декорациями беллетризованной версии Костомукши спрятан вымышленный аул Каратас — в этом глухом, окруженном безжизненными равнинами месте разворачивались многие фильмы режиссера «Замерзших» Адильхана Ержанова.

Ержанов столько же смысла вкладывает в неприветливость окружающей среды, сколько и в угрюмость населяющих ее героев. Два этих состояния тесно связаны — в мире, где и сам воздух несет человеку смерть, где можно расстаться с жизнью, просто замерев и ничего не делая, выражать свои чувства попросту не принято. Закрытость и холодность жителей Костомукши друг к другу, в свою очередь, превращает город в настоящий Дикий Запад, где людей похищают, избивают, замораживают — или, как емко выразился главный герой, «здесь кого угодно могут убить». Заснеженные карельские пейзажи по ночам чаще напоминают даже не Россию, а Луну — настолько чужеродным и враждебным человеку кажется окружающий мир «Замерзших».

Через всю эту враждебность к финалу сериала Ержанов выводит размашистую метафору о том, что безразличие друг к другу страшнее и губительнее отрицательной температуры. Даже когда старые убийцы пойманы, оно пускает корни в обществе и рождает новых.

Для Ержанова «Замерзшие» — не первый случай, когда режиссер использует исключительно жанровый, коммерческий продукт как лабораторию по изучению человеческой природы. То же самое он сделал, к примеру, в боевике 2022 года «Штурм» о захвате террористами школы в Каратасе. Его работы, в каких бы декорациях ни разворачивались, под какой жанр бы ни маскировались, всегда посвящены людям и их отношениям друг с другом и с окружающим миром. Удивительным образом (и снова — не впервые) исследования режиссера оказываются созвучны актуальным событиям. Ержанов очень чутко держит руку на пульсе общества — этим, вероятно, можно объяснить его плодовитость, позволившую режиссеру в одном только 2022-м помимо сериала выпустить еще и три фильма (с четвертым на подходе).

«Замерзшие» хоть и притворяются детективом, совершенно не следуют детективной логике — личность маньяка становится известна зрителям почти сразу, методика расследования дела часто выглядит случайной, а поступки персонажей кажутся хаотичными. Герои сериала натурально ломаются, начиная повторять одну и ту же фразу, принимаясь не к месту петь или пускаясь ни с того ни с сего в дьявольские пляски. «Замерзшие» во многом оказываются абсурдистским произведением, и этот абсурдизм в конечном итоге становится для его замкнутых и скованных персонажей главным, если не единственным механизмом защиты. Это, должно быть, самое логичное явление в «Замерших» — ведь и сама философия абсурда, возникшая в том числе как реакция на катаклизмы, стала для человечества защитным механизмом от безмолвной холодности Вселенной, не приготовившей для нас на жизненном пути ни безопасных зон, ни отдушин. Да, этот мир жесток и безумен, и мы в этом безумии если не соучастники, то безвольные наблюдатели — только и остается пуститься в пьяный пляс под песню о птичках!