Начата работа над экранизацией цикла романов «Темная Башня»

Режиссер Майк Флэнеган и его творческий партнер Тревор Мейси начали работу над телеадаптацией цикла романов «Темная Башня». Он рассказал о приобретении прав на экранизацию этих произведений Стивена Кинга во время беседы с изданием Deadline.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам Флэнегана, он и его партнер работают над этим сериалом самостоятельно. Авторы шоу хотят, чтобы оно все-таки встало на ноги.