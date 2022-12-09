Начата работа над экранизацией цикла романов «Темная Башня»

Режиссер Майк Флэнеган и его творческий партнер Тревор Мейси начали работу над телеадаптацией цикла романов «Темная Башня». Он рассказал о приобретении прав на экранизацию этих произведений Стивена Кинга во время беседы с изданием Deadline.
По словам Флэнегана, он и его партнер работают над этим сериалом самостоятельно. Авторы шоу хотят, чтобы оно все-таки встало на ноги.
Экранизация Флэнегана и Мейси станет дорогим проектом. Дуэт собирается снять пять сезонов. В рамках вселенной авторы намерены создать две полнометражных картины. Режиссер уже написал сценарий для пилотной серии и уже имеет представление о сюжете первого сезона.