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2 часа назад

Майк Флэнеган начал работу над новой экранизацией цикла романов «Темная Башня»

Слово и Дело

Режиссер Майк Флэнеган и его творческий партнер Тревор Мейси начали работу над телеадаптацией цикла романов «Темная Башня». Он рассказал о приобретении прав на экранизацию этих произведений Стивена Кинга во время беседы с изданием Deadline.

Начата работа над экранизацией цикла романов «Темная Башня»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Флэнегана, он и его партнер работают над этим сериалом самостоятельно. Авторы шоу хотят, чтобы оно все-таки встало на ноги.

Экранизация Флэнегана и Мейси станет дорогим проектом. Дуэт собирается снять пять сезонов. В рамках вселенной авторы намерены создать две полнометражных картины. Режиссер уже написал сценарий для пилотной серии и уже имеет представление о сюжете первого сезона.

Фильмы,Тёмная башня,Майк Флэнеган,Стивен Кинг,
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