4 лучших комедии про обмен телами

Тему обмена телами режиссеры давно эксплуатируют в своих картинах. Но от того она не становится менее интересной. Подробнее о лучших фильмах в этом жанре – в материале "Рамблера".
Джош – подросток, который мечтает стать взрослым. В парке аттракционов герой находит машину предсказаний и загадывает механическому волшебнику свое желание. Утром Джош обнаруживает, что ему 30 лет. Главная цель достигнута, но теперь ему предстоит разобраться, как быть взрослым.
Совершенно непохожие люди влюбляются друг в друга. Он – легкомысленный ведущий развлекательного шоу. Она – серьезный научный журналист. Спустя два года герои на грани разрыва: он страдает от звездной болезни, а она уговаривает его бросить работу. В порыве гнева девушка желает, чтобы возлюбленный побывал в ее шкуре. И очень скоро это происходит в буквальном смысле.
Майку О'Донеллу выпадает уникальный шанс: из мужчины средних лет он вновь превращается в подростка и теперь может заново прожить юность. Отныне Майк – звезда баскетбольной команды и любимец девчонок, а еще одноклассник собственных сыновей.
В детстве Митч и Дейв были не разлей вода. Но с годами жизнь развела их: Митч стал холостяком и ловеласом, а Дейв примерным семьянином. Вот только каждый из них завидует роли друг друга, и однажды они меняются телами. Теперь Митчу нужно выяснить, как воспитывать троих детей и быть успешным юристом. Да и Дейв совсем не привык к роли сердцееда.