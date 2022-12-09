4 лучших комедии про обмен телами

Тему обмена телами режиссеры давно эксплуатируют в своих картинах. Но от того она не становится менее интересной. Подробнее о лучших фильмах в этом жанре – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Большой" Кадр из фильма "Большой"

"Большой", 1988

Джош – подросток, который мечтает стать взрослым. В парке аттракционов герой находит машину предсказаний и загадывает механическому волшебнику свое желание. Утром Джош обнаруживает, что ему 30 лет. Главная цель достигнута, но теперь ему предстоит разобраться, как быть взрослым.

"Их поменяли телами", 1996

Кадр из фильма "Их поменяли телами"

Совершенно непохожие люди влюбляются друг в друга. Он – легкомысленный ведущий развлекательного шоу. Она – серьезный научный журналист. Спустя два года герои на грани разрыва: он страдает от звездной болезни, а она уговаривает его бросить работу. В порыве гнева девушка желает, чтобы возлюбленный побывал в ее шкуре. И очень скоро это происходит в буквальном смысле.

"Папе снова 17", 2009

Майку О'Донеллу выпадает уникальный шанс: из мужчины средних лет он вновь превращается в подростка и теперь может заново прожить юность. Отныне Майк – звезда баскетбольной команды и любимец девчонок, а еще одноклассник собственных сыновей.

"Хочу как ты", 2011