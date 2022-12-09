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27 минут назад

4 лучших комедии про обмен телами

Мира Маркина

Тему обмена телами режиссеры давно эксплуатируют в своих картинах. Но от того она не становится менее интересной. Подробнее о лучших фильмах в этом жанре – в материале "Рамблера".

4 лучших комедии про обмен телами
Фото: Кадр из фильма "Большой" Кадр из фильма "Большой"

Главная героиня “Чумовой пятницы” Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле комедии

"Большой", 1988

Кадр из фильма "Большой"

Джош – подросток, который мечтает стать взрослым. В парке аттракционов герой находит машину предсказаний и загадывает механическому волшебнику свое желание. Утром Джош обнаруживает, что ему 30 лет. Главная цель достигнута, но теперь ему предстоит разобраться, как быть взрослым.

"Их поменяли телами", 1996

Кадр из фильма "Их поменяли телами"

Совершенно непохожие люди влюбляются друг в друга. Он – легкомысленный ведущий развлекательного шоу. Она – серьезный научный журналист. Спустя два года герои на грани разрыва: он страдает от звездной болезни, а она уговаривает его бросить работу. В порыве гнева девушка желает, чтобы возлюбленный побывал в ее шкуре. И очень скоро это происходит в буквальном смысле.

"Папе снова 17", 2009

Кадр из фильма "Папе снова 17"

Майку О'Донеллу выпадает уникальный шанс: из мужчины средних лет он вновь превращается в подростка и теперь может заново прожить юность. Отныне Майк – звезда баскетбольной команды и любимец девчонок, а еще одноклассник собственных сыновей.

"Хочу как ты", 2011

Кадр из фильма "Хочу как ты"

В детстве Митч и Дейв были не разлей вода. Но с годами жизнь развела их: Митч стал холостяком и ловеласом, а Дейв примерным семьянином. Вот только каждый из них завидует роли друг друга, и однажды они меняются телами. Теперь Митчу нужно выяснить, как воспитывать троих детей и быть успешным юристом. Да и Дейв совсем не привык к роли сердцееда.

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