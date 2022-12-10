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47 минут назад

Фильмы, которые помогут побороть уныние и усталость

Мария Каткова

Кинематограф может вызывать у людей сильные эмоции, и это действительно ценно. Большинство фильмов имеют особый смысл и учат человека чему-то. В подборке “Рамблера” — фильмы о людях, которым выпала нелегкая судьба, но они справляются с грустью по-своему.

Фильмы, которые помогут побороть уныние и усталость
Фото: Кадр из фильма "Призрачная красота"Кадр из фильма "Призрачная красота"

“Призрачная красота” (2016)

Фильм рассказывает о мужчине по имени Инлет. У него недавно умерла маленькая дочь и он пытается справиться с этой потерей, но не может. У него не получается работать и продолжать жить прежней жизнью. В качестве терапии он выбирает письма. Так, он пишет, адресуя их Любви, Времени и Смерти. Коллеги Инлета находят эти письма и решают нанять актеров, чтобы те ответили адресанту. Однако не все идет так гладко, как хотелось бы. В главных ролях: Уилл Смит, Кира Найтли и другие.

“Это очень забавная история” (2010)

Фильм снят по одноименной книге писателя Неда Виззини, который долгое время страдал от депрессии. Главному герою – подростку по имени Крейг ставят хроническую депрессию и отправляют к психиатру. Тот предлагает мальчику лечь в стационар. Несмотря на то, что сначала он сопротивляется, он все-таки решает лечь в больницу. Там он встречает новых знакомых, и истории этих людей помогают ему пережить непростой период. В ролях: Зак Галифианакис и Эмма Робертс.

“Талли” (2017)

Кадр из фильма "Талли"

Фильм рассказывает историю о том, как женщинам нужна помощь в период послеродовой депрессии. Главная героиня Марло родила и воспитывает троих детей. Как и у любого человека, у нее появилась усталость из-за того, что она делает все сама. Долгое время героиня не разрешала нанимать ей помощницу, так как думала, что станет плохой матерью из-за этого. Однако спустя некоторое время она разрешает брату нанять Талли. В итоге женщина оказывается настоящим подарком для Марло. Главную роль в фильме сыграла Шарлиз Терон.

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