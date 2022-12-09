Рудковская раскритиковала фильм о принце Гарри и Меган Маркл

Продюсер Яна Рудковская негативно высказалась по поводу новой картины от сервиса Netflix о принце Гарри и его жене Меган Маркл.

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Бизнесвумен посмотрела трейлер документальной ленты о королевской паре. Она раскритиковала фильм, в котором, по ее мнению, не будет ничего нового. По словам Рудковской, она испытывает лишь чувство мрачного скептицизма после ознакомления с тизером от Netflix.

«Там не будет ничего нового, но будет много обсасывания старого», — заявила продюсер в Telegram-канале.

Она объяснила, что зрители снова увидят рассказ о непринятии герцогини Сассекской в королевскую семью. По словам Рудковской, в очередной раз в фильме раскроется тема, как родственники принца Гарри не стали подстраиваться под Маркл.