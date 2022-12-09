На Netflix вышел «Пиноккио Гильермо дель Торо» — с русскими субтитрами

Сегодня на Netflix состоялась премьера анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо», который поставил знаменитый оскароносный режиссёр Гильермо дель Торо . Он также приложил руку к сценарию.

В фильме знаменитый постановщик немного изменил сюжет, поместив историю в фашистскую Италию конца 30-х годов XX века. Пиноккио становится приёмным сыном Джеппето, но его хотят призвать в армию, потому что в нём видят идеального солдата. При этом деревянный мальчик желает одного — стать настоящим человеком.