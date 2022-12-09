Netflix показал анимационный фильм Гильермо дель Торо «Пиноккио»

Стриминговый сервис Netflix представил анимационную картину «Пиноккио». Мультфильм стал пилотной работой в данном жанре для режиссера Гильермо дель Торо.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В ленте применили покадровую кукольную анимацию. Музыкальная сказка в руках короля ужасов и монстров перенеслась в фашистскую Италию 30-х годов, в момент правления Бенито Муссолини.

Главный сюжет соответствует классической истории Карло Коллоди, когда ожившая деревянная кукла, мечтает стать настоящим мальчиком.