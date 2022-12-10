Каким получился новый фильм с Уиллом Смитом "Освобождение"

На Apple TV+ вышел фильм Антуана Фукуа «Освобождение», в котором Уилл Смит сыграл икону борьбы за освобождение американских рабов. «Лента.ру» рассказывает, как Фукуа и продюсер Джоуи Макфарланд постарались не просто рассказать о трагических страницах истории Гражданской войны в США, но и сделать это живописно.

Фото: Кадр из фильма "Освобождение" Кадр из фильма "Освобождение"

1863 год, США. На плантации в Луизиане живет и работает чернокожий раб Питер (Уилл Смит), по мере сил старающийся уберечь от белых угнетателей жену и дочь. Однажды Питера отрывают от семьи и увозят строить железную дорогу. Здесь царят совсем уж зверские нравы: рабов избивают, держат чуть ли не в клетках, прижигают каленым железом. Также при въезде на территорию стройки имеются несколько насаженных на пики голов — видимо, принадлежавших беглецам-неудачникам.

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Питер, как человек исключительно совестливый и истово верующий, старается вступаться за окружающих его товарищей по несчастью. За ним внимательно наблюдает вновь прибывший охотник за беглыми рабами Фассел (Бен Фостер). И вот посреди рабочего дня Питер случайно слышит, как мучители обсуждают новейший приказ Авраама Линкольна, дающий рабам свободу. Все, кого не отпускают рабовладельцы, имеют право бежать — надо лишь добраться до города Батон-Руж. Питер и несколько таких же рисковых рабов решаются на побег. Фассел устремляется за ними в погоню.

Кадр из фильма "Освобождение"

В основе «Освобождения» лежит реальная история. Ее герой — беглый раб Гордон, фотография иссеченной спины которого (известная как «Высеченный Питер») стала важным аргументом в деле аболиционизма. Эти снимки также привлекли множество беглых рабов в ряды армии Союза. Гордон действительно сбежал с плантации и проделал путь в 40 километров пешком. Чтобы сбить собак со следа, он натирался луком, а прибыв в Батон-Руж, отправился служить в армию северян. На лос-анджелесской премьере «Освобождения» оригинал фотографии Гордона достал из кармана и показал журналистам продюсер фильма Джоуи Макфарланд. Конечно же, он тут же подвергся критике и был вынужден извиниться за это эффектное, но несколько спекулятивное выступление.

Макфарланд занимался разработкой сценария фильма с 2018 года. Для работы над ним были привлечены историки — и продюсер, на счету которого работа над «Волком с Уолл-стрит» и «Тупым и еще тупее 2», готовился к новому проекту всерьез. К сожалению, ему, видимо, не пришло в голову позвать режиссировать «Освобождение», например, Мела Гибсона — это абсолютно его материал. Здесь и бешеное стремление к свободе, и традиционные ценности, и даже истовая вера, которую главный герой пытается привить окружающим. Но в итоге картину снял Антуан Фукуа — крепкий, что называется, ремесленник, жанровый режиссер, который, однако, уже долгие годы не оставляет амбиций большого художника. Лучше всего ему удаются простые истории вроде «Левши» или «Тренировочного дня» (это по-прежнему высшая точка в карьере Фукуа). В «Освобождении» он вновь берется за контекст движения BLM — как он уже поступал в «Великом уравнителе» с Дензелом Вашингтоном. Там, правда, речь все-таки шла всего лишь о прямолинейном боевике с социальной нотой.

Кадр из фильма "Освобождение"

«Освобождение» с первых же кадров заявляет о своем масштабе. Главный инструмент Фукуа здесь — виртуозная работа с цветокоррекцией. Монохромное изначально изображение то ныряет в сепию, то (преимущественно в ночных эпизодах) набухает всеми оттенками черного и синего, то взрывается языками пламени. Контрастность некоторых кадров выкручена практически до состояния гравюры. В этой части к фильму действительно нет вопросов — трюк не надоедает все два часа и удерживает внимание. Другое дело, что центром истории является все-таки не техническая подкованность авторов, а герой, на роль которого для верности пригласили Уилла Смита (он значится также одним из продюсеров).

Смит в очередной раз демонстрирует актерскую отвагу во всем, что касается его звездной физиономии. В изможденном бородатом человеке едва ли можно угадать звезду «Людей в черном» — лицо постоянно искажено гримасой, в которой смешаны боль, отчаяние и надежда. Минуте на пятнадцатой он красиво пускает слезу из одного глаза. Добиваться зрительского сочувствия к герою широкими мазками и эмоциональной манипуляцией — не грех. Тем более когда у тебя в руках великий артист сентиментального жанра, умеющий быть неотразимым даже в самых чудовищных его образцах вроде картины «Семь жизней». Однако Смиту с его животным обаянием необходимы режиссер и сценарист, которые дадут ему что-то, кроме естественных слезоточивых способностей. И вот с этим у «Освобождения» основные трудности.

Фукуа, с одной стороны, патологически не умеет работать с полутонами (головы на пиках с летающими вокруг мухами — это уже практически пыточное порно), а с другой — плохо умеет держать себя в жанровых рамках.

Для эпоса (или эпопеи) «Освобождению» катастрофически не хватает подлинного героизма. Для готического вестерна — внятного противостояния двух героев. Ну а для подлинной драмы герои прописаны слишком условно. Несмотря на годы исследований, «Освобождение» не обеспечивает героям ни реальной, ни вымышленной биографии, которая могла бы сделать их живыми людьми, а не просто сюжетными функциями. Для плаката, агитки (которой фильм, в общем, является) картина, увы, недостаточно заразительна — Фукуа увлечен красотами и норовит подольше посмотреть на солнечные блики в речной воде. И наконец, для того, чтобы стать черным аналогом «Выжившего», в «Освобождении» нет актерского подвига подобного тому, которым Леонардо ДиКаприо заработал в итоге свой долгожданный «Оскар».

Кадр из фильма "Освобождение"

Это очень красивый фильм, отдельные эпизоды здесь и вовсе чудо как хороши — особенно подводная схватка Уилла Смита с аллигатором. Однако в формате домашнего просмотра он не увлекает, а вызывает известное недоумение. В конце концов, если бы режиссер не был чернокожим, то его, как и продюсера, можно было бы обвинить в спекуляциях на трагической истории американских рабов. А так просто непонятно, зачем Фукуа вслед за Тарантино снимает кино, в котором так часто произносится обидное слово на букву «н».