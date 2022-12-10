Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в «Аватаре 2» и фильмах Marvel

Lenta.ruиещё 1

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в фильме «Аватар: Путь воды» и кинокартинах Marvel. Об этом сообщает The News International со ссылкой на ComicBook.

Кэмерон сравнил спецэффекты в «Аватаре 2» и фильмах Marvel
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, супергеройские экшны дали мощный импульс развитию визуальных эффектов. Он отметил, что повышение спроса и увеличение бюджетов проектов помогли индустрии подняться. Режиссер подчеркнул, что благодаря этому появились новые инструменты, улучшилось качество графики, пришло больше талантливых людей.

Кэмерон добавил, что за спецэффекты в «Аватарах» отвечала студия WETA Digital, которая была основана режиссером Питером Джексоном. Кинематографист назвал ее «лучшей в своем деле». Он пояснил разницу на примере мимики персонажей, которых играют реальные актеры и обрабатывают на компьютерах. Режиссер подчеркнул, что ее передают с помощью технологии захвата движений.

По словам Кэмерона, компания Industrial Light & Magic, основанная Джорджем Лукасом и сотрудничающая с Marvel, отлично справляется со своими задачами. Однако, по его мнению, у компании есть проблемы в создании эмоций на лицах героев. Так, в качестве примера кинорежиссер привел мимику Таноса, которая его разочаровала. «Если вы уже видели „Аватар: Путь воды“, то знаете, что там эта работа проделана на порядок лучше», — сказал он.

Фильмы,Аватар,Джордж Лукас,Джеймс Кэмерон,Питер Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители