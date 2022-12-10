Кэмерон сравнил спецэффекты в «Аватаре 2» и фильмах Marvel

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в фильме «Аватар: Путь воды» и кинокартинах Marvel. Об этом сообщает The News International со ссылкой на ComicBook.

По его словам, супергеройские экшны дали мощный импульс развитию визуальных эффектов. Он отметил, что повышение спроса и увеличение бюджетов проектов помогли индустрии подняться. Режиссер подчеркнул, что благодаря этому появились новые инструменты, улучшилось качество графики, пришло больше талантливых людей.

Кэмерон добавил, что за спецэффекты в «Аватарах» отвечала студия WETA Digital, которая была основана режиссером Питером Джексоном. Кинематографист назвал ее «лучшей в своем деле». Он пояснил разницу на примере мимики персонажей, которых играют реальные актеры и обрабатывают на компьютерах. Режиссер подчеркнул, что ее передают с помощью технологии захвата движений.