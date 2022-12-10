Панкратов-Черный рассказал, почему Фрейндлих ударила Гузееву

Съемочный процесс фильма «Жестокий романс» был непростой. Однажды актриса Алиса Фрейндлих даже ударила свою партнершу Ларису Гузееву во время работы. Что произошло за кадром картины рассказал актер Александр Панкратов-Черный.

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По его словам, режиссер Эльдар Рязанов требовал от Гузеевой одновременно плакать и смеяться. У артистки долго не получалось это сделать, но на помощь пришла Фрейндлих. Звезда «Сталкера» взяла инициативу в свои руки и дала Гузеевой пощечину.

«Та заплакала, и тут Алиса Бруновна кричит: "Смейся!". И она засмеялась!» — рассказал актер в беседе с «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге».