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45 минут назад

Панкратов-Черный рассказал, почему Фрейндлих ударила Гузееву

Слово и Делоиещё 1

Съемочный процесс фильма «Жестокий романс» был непростой. Однажды актриса Алиса Фрейндлих даже ударила свою партнершу Ларису Гузееву во время работы. Что произошло за кадром картины рассказал актер Александр Панкратов-Черный.

Панкратов-Черный рассказал, почему Фрейндлих ударила Гузееву
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, режиссер Эльдар Рязанов требовал от Гузеевой одновременно плакать и смеяться. У артистки долго не получалось это сделать, но на помощь пришла Фрейндлих. Звезда «Сталкера» взяла инициативу в свои руки и дала Гузеевой пощечину.

«Та заплакала, и тут Алиса Бруновна кричит: "Смейся!". И она засмеялась!» — рассказал актер в беседе с «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге».

После сцены Фрейндлих подошла к Гузеевой со слезами на глазах. По словам Панкратова-Черного, артистка просила прощения, а та благодарила старшую коллегу.

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