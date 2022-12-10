Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Певица Тейлор Свифт снимет свой дебютный фильм в качестве режиссера

Inc-News

Певица Тейлор Свифт снимет свой дебютный фильм в качестве режиссераДо этого исполнительница играла небольшие роли в качестве актрисы.

Певица Тейлор Свифт снимет свой дебютный фильм в качестве режиссера
Фото: Inc-NewsInc-News

Популярная певица Тейлор Свифт заявила, что в 2023 году планирует снять свой первый полнометражный фильм в качестве режиссера. Более того, она же напишет сценарий, и ей же предстоит исполнять продюсерские обязанности.

Пока исполнительница не афиширует, что это будет за проект. Известно лишь, что заказчиком выступает студия Searchlight Pictures.Ранее Свифт режиссировала некоторые клипы на свои композиции, включая десятиминутный клип на “All Too Well” со звездой «Очень странных дел» Сэди Синк в прошлом году.Помимо этого певица снималась в роли второго плана в «Посвященный», мюзикле «Кошки» и недавно вышедшего на экраны комедийного боевика «Амстердам».

Фильмы,Посвященный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители