Певица Тейлор Свифт снимет свой дебютный фильм в качестве режиссера

Популярная певица Т ейлор Свифт заявила, что в 2023 году планирует снять свой первый полнометражный фильм в качестве режиссера. Более того, она же напишет сценарий, и ей же предстоит исполнять продюсерские обязанности.

Пока исполнительница не афиширует, что это будет за проект. Известно лишь, что заказчиком выступает студия Searchlight Pictures.Ранее Свифт режиссировала некоторые клипы на свои композиции, включая десятиминутный клип на “All Too Well” со звездой «Очень странных дел» Сэди Синк в прошлом году.Помимо этого певица снималась в роли второго плана в «Посвященный», мюзикле «Кошки» и недавно вышедшего на экраны комедийного боевика «Амстердам».