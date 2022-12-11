"Треугольник печали" получил четыре награды Европейской киноакадемии

Сатира «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда получила четыре награды на 35-ой церемонии вручения Европейской киноакадемии. Она проходила в Рейкьявике. Список победителей объявлен на сайте премии.
Лента взяла награду в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий», а Эстлунд получил приз за режиссуру. Актер Златко Бурич, сыгравший в ленте российского олигарха, признан лучшим актером.
Помимо этого, в номинации «Лучший документальный фильм» победил фильм «Мариуполис 2» литовца Мантаса Кведаравичюса, погибшего на Украине. Награду получала его дочь.
В мае 2022 года фильм «Треугольник печали» взял приз Каннского кинофестиваля. По сюжету группа незнакомых друг другу людей оказывается на роскошном корабле. Среди них торговец оружием, русский олигарх, айтишник и пара моделей-инфлюенсеров. Внезапно корабль терпит крушение, и несколько спасшихся пассажиров пытаются выжить на тропическом острове.