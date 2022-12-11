Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Фильм "Треугольник печали" получил четыре награды Европейской киноакадемии

Газета.Ru

Сатира «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда получила четыре награды на 35-ой церемонии вручения Европейской киноакадемии. Она проходила в Рейкьявике. Список победителей объявлен на сайте премии.

"Треугольник печали" получил четыре награды Европейской киноакадемии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лента взяла награду в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий», а Эстлунд получил приз за режиссуру. Актер Златко Бурич, сыгравший в ленте российского олигарха, признан лучшим актером.

Помимо этого, в номинации «Лучший документальный фильм» победил фильм «Мариуполис 2» литовца Мантаса Кведаравичюса, погибшего на Украине. Награду получала его дочь.

В мае 2022 года фильм «Треугольник печали» взял приз Каннского кинофестиваля. По сюжету группа незнакомых друг другу людей оказывается на роскошном корабле. Среди них торговец оружием, русский олигарх, айтишник и пара моделей-инфлюенсеров. Внезапно корабль терпит крушение, и несколько спасшихся пассажиров пытаются выжить на тропическом острове.

Фильмы,Златко Бурич,Рубен Эстлунд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители