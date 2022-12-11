"Треугольник печали" получил четыре награды Европейской киноакадемии

Сатира «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда получила четыре награды на 35-ой церемонии вручения Европейской киноакадемии. Она проходила в Рейкьявике. Список победителей объявлен на сайте премии.

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Лента взяла награду в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий», а Эстлунд получил приз за режиссуру. Актер Златко Бурич, сыгравший в ленте российского олигарха, признан лучшим актером.

Помимо этого, в номинации «Лучший документальный фильм» победил фильм «Мариуполис 2» литовца Мантаса Кведаравичюса, погибшего на Украине. Награду получала его дочь.