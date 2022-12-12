«Елки-9» возглавили кинопрокат в России, собрав 106,3 млн рублей

С 8 по 11 декабря фильм собрал 106,3 миллиона рублей. Общие сборы комедии на данный момент составляют 274,5 миллиона рублей.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Ёлки-9» сняли режиссёры Сергей Наумов и Александра Лупашко.

Второе место в кинопрокате России занимает мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта». Он уже успел собрать 32,8 миллиона рублей.

Третье место досталось комедии «Тайный Санта», которая собрала 32 миллиона рублей.