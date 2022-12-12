Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
4 часа назад

Комедия «Елки-9» возглавила кинопрокат в России, собрав 106,3 млн рублей

runews24.ruиещё 2

С 8 по 11 декабря фильм собрал 106,3 миллиона рублей. Общие сборы комедии на данный момент составляют 274,5 миллиона рублей.

«Елки-9» возглавили кинопрокат в России, собрав 106,3 млн рублей
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Ёлки-9» сняли режиссёры Сергей Наумов и Александра Лупашко.

Второе место в кинопрокате России занимает мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта». Он уже успел собрать 32,8 миллиона рублей.

Третье место досталось комедии «Тайный Санта», которая собрала 32 миллиона рублей.

Также в пятёрку популярных фильмов вошли «Приключения Тедди» и триллер «Тень: Взять Гордея». Мультфильм собрал 23,7 миллиона рублей, а кинокартина 15,1 миллиона соответственно.

Фильмы,Александра Лупашко,Сергей Наумов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители