10 лучших фильмов 2022 года

Приближаются рождественские праздники, а значит — самое время подводить итоги. «Рамблер» собрал лучшие фильмы 2022 года, которые точно стоят потраченного времени.

Фото: Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик" Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

«Анчартед: На картах не значится»

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Приключенческий боевик с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом, который расскажет о двух искателях приключений, которые отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату одного из них.

Кадр из фильма "Анчартед: На картах не значится"

«Бэтмен»

Новая версия «Бэтмена» от автора «Планеты обезьян» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету Бэтмен обнаруживает коррупцию в Готэм-сити, которая связана с его собственной семьей, когда сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано и другие.

«Топ Ган: Мэверик»

Долгожданный боевик с Томом Крузом об одном из лучших пилотов военно-морского флота, события которого разворачиваются через 36 лет после первого «Топ Гана» и рассказывают о легендарном Питере Митчелле, новом летном инструкторе, который приступает к подготовке отряда выпускников для специальной миссии.

Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

«Быстрее пули»

Наемник под кодовым именем Божья Коровка отправляется на новую миссию: вместо заболевшего коллеги он должен сесть в скоростной поезд Токио — Киото, выкрасть чемоданчик и сойти на промежуточной станции. Но выполнение простого задания сильно осложняется, когда выясняется, что состав просто кишит всевозможными киллерами.

«Элвис»

История жизни и творческого пути короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его одиозным менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе больше 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы. В главных ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг и другие.

Кадр из фильма "Элвис"

«Все везде и сразу»

Самый изобретательный и остроумный боевик 2022 года рассказывает об Эвелин, в жизни которой царит бардак. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее — оказывается, женщина может путешествовать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

«Нет»

Через полгода после смерти отца брат с сестрой, Оджей и Эмеральд, пытаются удержать на плаву семейный бизнес — ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела идут из рук вон плохо, часть животных пришлось продать, и Оджей уже подумывает избавиться и от ранчо, когда вдруг замечает в окрестностях НЛО. Ребята видят в этом возможность заработка и решают заснять его любой ценой.

«Тар»

Всемирно признанная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой должности приступает к репетициям симфонии № 5 Малера. Но когда одна из ее бывших подопечных кончает с собой, безупречная репутация Лидии оказывается под угрозой. В главных ролях: Кейт Бланшетт, Ноэми Мерлан, Нина Хосс и другие.

Кадр из фильма "Тар"

«Мучения на островах»

Писательница в творческом кризисе возвращается к себе на родину во Французскую Полинезию. Новых идей для книги у нее нет, поэтому женщина соглашается на работу синхронного переводчика в местное посольство. Там она сталкивается с цинизмом международной политики и узнает о скрытой угрозе новых ядерных испытаний, которые хочет провести французское правительство.

Кадр из фильма "Мучения на островах"

«Аватар: Путь воды»

Продолжение нашумевшего «Аватара» Джеймса Кэмерона, события которого разворачиваются на Пандоре и рассказывают о жизни Джейка Салли в роли предводителя на’ви и войне с землянами. К своим ролям вернулись Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана.