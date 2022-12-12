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2 часа назад

Режиссер "Все везде и сразу" призвал не ругаться с критиками из-за списков лучших фильмов года

Газета.Ru

Сорежиссер научно-фантастической экшн-комедии "Все везде и сразу" Дэн Кван призвал поклонников не ругаться с кинокритиками, которые не стали включать ленту в свои списки лучших фильмов года. Об этом сообщает Variety.

Режиссер призвал не ругаться с критиками из-за списков лучших фильмов года
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Кван выступил с подобным заявлением после того, как некоторые пользователи Twitter стали оскорблять критикессу The New York Times Манному Даргис и ее коллегу Энтони Скотта, поскольку в их персональных десятках картин 2022-го не оказалось "Все везде и сразу", но туда попали, например, хоррор "Нет" Джордана Пила и лента польского режиссера Ежи Сколимовского "Иа". В частности, один из поклонников фильма Квана назвал Скотта "претенциозным" человеком и "фанатиком из высшего среднего класса".

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"Я знаю, что дискуссия в конце года в кинотвиттере может быть [] токсичной со всеми этими выходящими списками "лучшего", но это действительно должно прекратиться. Ранжирование любого произведения искусства крайне абсурдно и должно восприниматься исключительно как невероятно личный и субъективный порыв", — написал Кван.

Режиссер добавил, что 2022 год был невероятным для кинематографа, а значит, можно отыскать много поводов для радости и не тратить время на злость. Также Кван напомнил, что подобные списки — это отличная возможность для людей открыть для себя фильмы, о которых они не слышали, а кроме того, такие топы помогают небольшим картинам заработать денег.

"В следующий раз, когда вы увидите что-нибудь про наш фильм, что вас разозлит, сделайте шаг назад, напомните себе, почему вы влюбились в наш фильм. Эти чувства для вас бесконечно важнее, чем любой список от какого-то критика с совершенно отличным от вашего жизненным опытом", — заключил Кван.

Фильм "Все везде и сразу", в котором снялись Мишель Йео и Джонатан Ке Кван, посвящен женщине, которая способна видеть версии себя из параллельных вселенных и, перемещаясь между ними, пытается спасти их от уничтожения. Лента вышла в прокат весной 2022 года и собрала более $103 млн по всему миру, став самым успешным проектом в истории студии A24.

Фильмы,Нет,Дэн Кван,Мишель Йео,
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