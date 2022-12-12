Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

Фильмы "Аватар: Путь воды", "Все везде и сразу", "Топ Ган: Мэверик" номинированы на премию "Золотой глобус".

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Номинантами в категории "Лучший драматический фильм" стали картины "Аватар: Путь воды", "Топ Ган: Мэверик", "Фабельманы", "Тар" и "Элвис". Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали фильмы "Все везде и сразу", "Вавилон", "Достать ножи: Стеклянная луковица", "Треугольник печали".

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В категории "Лучший иностранный фильм" номинированы фильмы "Аргентина, 1985", "Близко", "На Западном фронте без перемен", "Решение уйти" и "RRR: Рядом ревет революция".