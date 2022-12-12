Всё про фильм «Аватар 2»: выход в России, сюжет, герои, технологии

Продолжения «Аватар» ждали целых 13 лет — причём Джеймс Кэмерон все эти годы работал над сиквелами, а не отвлекался на какие-то другие дела. И вот до премьеры осталась неделя. Но каким окажется «Аватар: Путь воды»? Собрали всю информацию о грядущем хите!
Джеймс Кэмерон начал работу над «Аватаром 2» сразу после выхода оригинала. Но только на написание сценария ушло пять лет, хотя сначала планировали справиться куда быстрее. А потом Кэмерон прокачивал технологии, чтобы вторая часть снова взорвала зрителям мозг.
В итоге съёмки смогли запустить только в 2017 году — и ведь сначала сиквел хотели выпустить ещё в 2014 году.
Основной локацией стала Новая Зеландия, где снимали прошлую часть. Кэмерон решил, что похожие виды напомнят о восторге после просмотра первого «Аватара». При этом там полно уникальных мест, которые разнообразят картинку — и страну как раз окружает океан, что важно для фильма с названием «Путь воды».
Также часть съёмок проходила в Калифорнии. Там Кэмерон арендовал навороченную студию, которая экономила воду и энергию. Электричество давали огромные солнечные батареи, на них потратили $ 5 млн.
Съёмки вышли долгими в том числе из-за необычного решения. Дело в том, что параллельно с «Аватаром 2» снимали сразу и третью часть. Поэтому «Аватар 3» уже готов и находится на постпродакшене. Четвёртый фильм тоже в работе — но если «Путь воды» провалится, за его съёмки могут так и не взяться.
События «Аватара 2» развернутся спустя восемь лет после оригинала. К этому моменту Джейк Салли станет вождём клана Оматикайя, а Нейтири — верховной жрицей. А ещё у героев будут три ребёнка: сыновья Нетейам, Ло’ак и дочка Туктирей. Именно дети Джейка и Нейтири станут сердцем фильма.
По сюжету люди снова нападут на Пандору. Джейк сплотил разные племена на'ви и готовился к атаке, но и корыстные бизнесмены не теряли время. Похоже, чтобы справиться с людьми, герои отправятся в самые опасные места планеты.
Они встретят новые племена, которые живут в необычных условиях и иначе смотрят на жизнь. К примеру, если клан Оматикайя считают хозяевами неба, то клан Меткайина — покорители глубин.
Основой «Пути воды» будет не война с людьми, а отношения между племенами на'ви. Вероятно, они не сразу сплотятся против человечества, а сначала развяжут что-то вроде гражданской войны.
Джейка и Нейтири ждут ещё и личные проблемы. Одним из ключевых моментов фильма станет ссора влюблённых. Для большей драмы конфликт покажут от лица восьмилетней дочери. Не дать семье распасться — одна из главных мотиваций для героев.
Кэмерон позиционирует «Аватар: Путь воды» как самостоятельную историю. Зрители, которые не смотрели первую часть, всё равно поймут сюжет. Хотя именно фанаты оригинала получат максимальное удовольствие. Как минимум из-за новой встречи со знакомыми персонажами.
В «Пути воды» вернутся многие старички. Даже те, которые погибли в прошлом фильме.
В финале «Аватара» в злобного полковника Майлза Куоритча вонзили две огромные стрелы. Зрители считали его мёртвым, но персонаж появится в сиквеле. Кэмерон не рассказал, как оживёт Куоритч, но речь явно не о флешбэках. В ответ на прямые вопросы режиссёр лишь улыбается и напоминает, что речь о научно-фантастическом фильме.
При этом Кэмерон обещает показать человеческую сторону полковника. Хотя в положительного персонажа он не превратится. Это всё ещё злодей, который будет досаждать героям не только во второй, но и в третьей части.
Он появится в самых неожиданных местах в нашей саге из трёх частей. У зрителей будет возможность узнать этого героя значительно лучше.
Сигурни Уивер тоже вернётся. Правда, в этот раз она сыграет не погибшую в прошлой части Грейс Огустин, а приёмную дочь Джейка и Нейтири — Кири.
Объяснить трансформацию легко. После смерти душа Грейс оказалась в Эйве, коллективном самосознании Пандоры. Поэтому доктор и переродится в Кири. Герои узнают об этом и примут девочку в семью.
Но и без новичков не обошлось. Важная роль досталась Кейт Уинслет, с которой режиссёр уже работал в «Титанике». По сюжету герои столкнутся с кланом рифов Меткайина. Эти на'ви считают воду своей стихией и устанавливают связь с обитателями глубин. Вождём Меткайина станет Клифф Кёртис, а Кейт Уинслет сыграет его беременную жену.
Актёрский состав вообще впечатляет. Звезда «Всё, везде и сразу» Мишель Йео сыграет доктора Карину Моуг, Эди Фалко будет преследовать героев в роли генерала Ардмора, Уна Чаплин станет одним из на'ви. А ещё в фильме появится Вин Дизель! Правда, о его роли ничего не известно.
Фишкой первого «Аватара» стала инновационная технология захвата движений. Но в «Пути воды» Кэмерон ещё выше поднял планку, поэтому технологии нуждались в доработке. Дело в том, что герои проведут много времени в воде, где захват движений работал плохо. Потребовались годы, чтобы стереть грань между задумкой и техническими возможностями.
Чтобы подводный мир и герои выглядели невероятно, Кэмерон создал новое оборудование и придумал оригинальный способ съёмок. Детали режиссёр не раскрывает, ограничиваясь громкими заявлениями: «Прежде такого ещё никогда никто не делал. Это очень сложный процесс».
Известно, что захвату движений мешали водолазные костюму. Поэтому актёры тренировали лёгкие. В итоге Кейт Уинслет научилась задерживать дыхание на семь минут. А рекорд Сигурни Уивер — шесть минут.
Впрочем, режиссёру удалось не всё. «Аватар 2» мог стать первым фильмом, который сочетает 3D и 120 FPS. Но на деле в 3D количество кадров в секунду не превысит 48. Хотя это тоже прорыв, ведь стандартом считается 24 FPS.
А ещё Кэмерон планировал сделать инновационное 3D, которое работает даже без специальных очков, но до этого пока далеко. Если режиссёр и осуществит задумку, то только к 2028 году, когда выйдет «Аватар 5» — конечно же, при условии, что второй и третий фильм сорвут куш.
Выход «Аватара 2» откладывали восемь раз — по разным причинам. Об этом подробнее можно узнать из нашей статьи. В итоге фильм выйдет 16 декабря. Увы, официальной премьеры в России не будет. Однако фильм всё-таки покажут в наших кинотеатрах, но с опозданием.
Некоторые обещают премьеру лишь в середине января, а другие готовы крутить «вскоре после мировой премьеры».
Для окупаемости «Аватара: Путь воды» нужны сборы в районе $ 2 млрд — это огромная планка, до которой до сих пор не добрался ни один фильм в эпоху пандемии. Посмотрим, сможет ли в очередной раз Кэмерон удивить всех — не только качеством фильма, но и его очередным финансовым успехом.