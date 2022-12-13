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1 час назад

Тиль Швайгер рассказал о новом фильме «Шпион»

RT на русском

Актёр Тиль Швайгер рассказал подробности о новом российско-немецком фильме «Шпион», в котором он сыграет отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Тиль Швайгер рассказал о новом фильме «Шпион»
Фото: Кадр из фильма "Достучаться до небес"Кадр из фильма "Достучаться до небес"

«В жизни обычного человека и шпиона всё по-разному. Хотя я и актёр, а мою жизнь нельзя назвать обычной, всё же она далека от того, что пережили эти люди, служившие в период холодной войны. Не могу сравнивать», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, N Films — международная кинокомпания, и он с нетерпением ждёт начала работы с командой.

«Кроме того, мы уже работали с режиссёром Томасом Яном над фильмом «Достучаться до небес», — добавил Швайгер.

Фильмы,Шпион,Томас Ян,Тиль Швайгер,
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