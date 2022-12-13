Тиль Швайгер рассказал о новом фильме «Шпион»

Актёр Тиль Швайгер рассказал подробности о новом российско-немецком фильме «Шпион», в котором он сыграет отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.
«В жизни обычного человека и шпиона всё по-разному. Хотя я и актёр, а мою жизнь нельзя назвать обычной, всё же она далека от того, что пережили эти люди, служившие в период холодной войны. Не могу сравнивать», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, N Films — международная кинокомпания, и он с нетерпением ждёт начала работы с командой.
«Кроме того, мы уже работали с режиссёром Томасом Яном над фильмом «Достучаться до небес», — добавил Швайгер.