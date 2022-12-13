Шаламе сообщил об окончании съемок второй части «Дюны»

Сыгравший Пола Атрейдеса в «Дюне» Дени Вильнева Тимоти Шаламе сообщил о завершении съемок сиквела картины. Съемочная группа работала в Италии, Иордании, Будапеште и Абу-Даби.

Съемочный процесс занял около пяти месяцев. К работе группа приступила в июле текущего года.

Вторая часть «Дюны» расскажет о судьбе Пола Атрейдеса после вступления в союз с фрименами, чтобы освободить планету и отомстить уничтожившим его семью врагам. Помимо Шаламе в картине сыграют Стеллан Скарсгорд, Хавьер Бардем, Дейв Батиста, Джош Бролин, Шарлотта Рэмплинг, Зендея, Ребекка Фергюсон и Стивен Хендерсон. Кино выйдет в прокат 3 октября 2023 года.