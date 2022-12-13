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4 часа назад

Тимоти Шаламе сообщил об окончании съемок второй части фильма «Дюна»

Слово и Дело

Сыгравший Пола Атрейдеса в «Дюне» Дени Вильнева Тимоти Шаламе сообщил о завершении съемок сиквела картины. Съемочная группа работала в Италии, Иордании, Будапеште и Абу-Даби.

Шаламе сообщил об окончании съемок второй части «Дюны»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Съемочный процесс занял около пяти месяцев. К работе группа приступила в июле текущего года.

Вторая часть «Дюны» расскажет о судьбе Пола Атрейдеса после вступления в союз с фрименами, чтобы освободить планету и отомстить уничтожившим его семью врагам. Помимо Шаламе в картине сыграют Стеллан Скарсгорд, Хавьер Бардем, Дейв Батиста, Джош Бролин, Шарлотта Рэмплинг, Зендея, Ребекка Фергюсон и Стивен Хендерсон. Кино выйдет в прокат 3 октября 2023 года.

Фильмы,Дюна,Стивен Хендерсон,Джош Бролин,Хавьер Бардем,Ребекка Фергюсон,Шарлотта Рэмплинг,Дени Вильнев,
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