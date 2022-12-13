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1 час назад

Нолан рассказал о самых сложных съемках в "Оппенгеймере"

runews24.ru

Режиссёр отметил, что фильм «Оппенгеймер» стал для него одним из самых масштабных проектов, за которые он когда-либо брался.

Нолан рассказал о самых сложных съемках в "Оппенгеймере"
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кристофер Нолан отметил, что самой сложной задачей было для съёмочной команды воссоздать испытание «Тринити» без использования компьютерной графики.

Руководил командой по эффектам Эндрю Джексон. Режиссёр заранее обратился к нему и узнал, можно ли сделать большую часть спецэффектов без компьютерной графики, обычными практическими способами.

Кристофер Нолан хотел показать кадры, которые бы передавали законы квантовой динамики и физики обычной съёмкой. Также без графики он собирался воссоздать Лос-Аламос в Нью-Мексико.

По словам режиссёра, история в фильме получилась с большим размахом. Также в процессе работы возникали логистические и подручные проблемы. Однако команда справилась со всеми вызовами.

Работа над «Оппенгеймером» продолжается. Кристофер Нолан подчеркнул, что он уже в восторге от того, что получается.

Премьера фильма состоится 21 июля 2023 года.

Фильмы,Эндрю Джексон,Кристофер Нолан,
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