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1 час назад

Актер озвучил трудности в работе над «Майором Громом»

Моя Москва.онлайн

15-летний российский актер Кай Гетц рассказал о своей работе в фильме «Майор Гром: Трудное детство». По словам молодого человека, проект дался ему трудно, несмотря на десятилетний опыт в карьере, передает издание boda.

Актер озвучил трудности в работе над «Майором Громом»
Фото: Кадр из фильма "Майор Гром: Трудное детство"Кадр из фильма "Майор Гром: Трудное детство"

В частности, Каю было тяжело понять своего героя – молодого Игоря, т.к. ранее персонаж был показан зрителю как хмурый мужчина. Гетц логично предположил, что и подростком супергерой никому не доверял.

Он даже признался: «Олег Трофим меня разубедил. Сказал, что я веселый пацан, который дурачится и веселится постоянно».

Стоит уточнить, что события приквела «Майора Гром» происходят в эпоху 90-х, а Гетца тогда еще не было на свете. Это тоже усложнило адаптацию.

Напомним, премьера фильма состоится 1 января.

Фильмы,Олег Трофим,
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