Актер озвучил трудности в работе над «Майором Громом»

15-летний российский актер Кай Гетц рассказал о своей работе в фильме «Майор Гром: Трудное детство». По словам молодого человека, проект дался ему трудно, несмотря на десятилетний опыт в карьере, передает издание boda.

Фото: Кадр из фильма "Майор Гром: Трудное детство" Кадр из фильма "Майор Гром: Трудное детство"

В частности, Каю было тяжело понять своего героя – молодого Игоря, т.к. ранее персонаж был показан зрителю как хмурый мужчина. Гетц логично предположил, что и подростком супергерой никому не доверял.

Он даже признался: «Олег Трофим меня разубедил. Сказал, что я веселый пацан, который дурачится и веселится постоянно».

Стоит уточнить, что события приквела «Майора Гром» происходят в эпоху 90-х, а Гетца тогда еще не было на свете. Это тоже усложнило адаптацию.