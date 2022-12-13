Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
3 часа назад

Брендан Фрейзер рассказал о неудобствах на съемках фильма «Кит»

Lenta.ruиещё 1

Актер Брендан Фрейзер рассказал о своем многослойном гриме и тяжелом костюме, которые ему пришлось носить во время съемок фильма «Кит» режиссера Даррена Аронофски. Его слова передает ScreenRant.

Фрейзер рассказал о неудобствах на съемках фильма «Кит»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отмечает издание, актеру наносили на лицо несколько фунтов грима. Помимо этого, Фрейзер, исполнивший роль 272-килограммового персонажа, носил неудобный жаркий костюм, который был оборудован системой охлаждения.

«Были отдельные части [костюма], в которые меня "запрягали". Ноги напоминали сапоги и доходили до середины бедра. Под этими частями был костюм, состоящий из нескольких слоев, оборудованный системой охлаждения — как у гонщиков. В него были встроены трубки, через которые проходила холодная вода. Было настоящим испытанием найти правильную для тела температуру. Мое тело плавилось [под этим костюмом]», — поведал исполнитель главной роли в картине.

В фильме «Кит» Фрейзер играет учителя английского языка Чарли. Согласно сюжету, прикованный к инвалидному креслу и страдающий от ожирения герой проводит онлайн-курсы с выключенной камерой и все время ест, чтобы заглушить боль от потери любви всей его жизни — бывшего ученика Алана. Одновременно он пытается восстановить отношения с 17-летней дочерью.

Фильмы,Брендан Фрейзер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители