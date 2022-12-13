Фрейзер рассказал о неудобствах на съемках фильма «Кит»

«Были отдельные части [костюма], в которые меня "запрягали". Ноги напоминали сапоги и доходили до середины бедра. Под этими частями был костюм, состоящий из нескольких слоев, оборудованный системой охлаждения — как у гонщиков. В него были встроены трубки, через которые проходила холодная вода. Было настоящим испытанием найти правильную для тела температуру. Мое тело плавилось [под этим костюмом]», — поведал исполнитель главной роли в картине.