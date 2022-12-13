Почему «Джентльмены удачи» до сих пор нравятся зрителям

13 декабря 1971 года в прокат вышел фильм «Джентльмены удачи». Картина сразу стала популярной и отбила затраты на съемки несколько раз. Мы до сих пор пересматриваем историю о горе-жуликах и разговариваем фразами оттуда. Как удалось создать настолько культовый фильм, чем он цепляет зрителя и какие цитаты на самом деле оттуда – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Джентльмены удачи» – фильм о ворах-рецидивистах и порядочном заведующем детского сада. Сюжет закручивается после кражи золотого шлема Александра Македонского с места раскопок археологов. Жуликов опознают и арестовывают практически сразу. Но есть проблема – непонятно, где спрятан шлем Македонского.

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Чтобы его найти, к двум ворам в колонию подселяют воспитателя Евгения Трошкина, который один в один похож на главаря банды Доцента. Сам Доцент отбывает наказание в другой тюрьме.

Актеры из «Джентльменов удачи»

Актерский состав – сплошь звезды советского кино. Артистов, которые на тот момент уже зарекомендовали себя в кинематографе и в театральной сфере, можно увидеть и в ролях второго плана, и в эпизодах.

В главных ролях – блистательная четверка: Евгений Леонов с двойной ролью заведующего садиком и вора Доцента, Георгий Вицин – Хмырь, Савелий Крамаров – Косой и Раднэр Муратов – Василий Алибаба.

РИА "ФедералПресс"

В ролях второго плана и в эпизодах снялись, например, актер, народный артист СССР Эраст Гарин (археолог), советский и американский киноактер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов (милиционер-таксист), актер и режиссер, заслуженный артист СССР, участник ВОВ Анатолий Папанов (постоялец гостиницы).

Как создавали фильм

Режиссер фильма Александр Серый до съемок «Джентльменов» отсидел четыре года за то, что покалечил знакомого своей невесты. Когда вышел, брался за разные фильмы, но успех пришел только после картины про нелепых жуликов.

Над картиной Серый работал вместе с Георгием Данелией («Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино»). Данелия, как вспоминают современники, помог режиссеру продвинуть картину в Госкино, стал художественным руководителем фильма и написал сценарий в соавторстве с Викторией Токаревой. Тюремный опыт Александра Серого для сценария тоже пришелся кстати.

Сняли фильм довольно быстро – за три месяца. Съемочная группа работала в Москве и в Узбекистане, под Самаркандом.

В Москве снимали сцены в детском саду, на даче профессора археологии и в театре. Под Москвой снимали водоем, где был спрятан шлем. Заброшенный дом, в котором Алибаба случайно устроил пожар, тоже снимали в столице. Дом уже готовили к сносу, и после киношного взрыва он сгорел по-настоящему.

Под Самаркандом снимали сцену побега на железнодорожном переезде, а также встречу воспитателя-Доцента с подельниками в тюрьме. Колония, кстати, была действующая, – Каттакурганское СИЗО. Группу и актеров на съемках там постоянно сопровождали правоохранители.

Как отреагировали на фильм

Известно, что фильм перед прокатом отсматривали в МВД, а тогдашний министр Николай Щёлоков якобы пришел от ленты в полный восторг. Тем не менее от обилия жаргонизмов авторам фильма велели отказаться, чтобы не развращать умы молодежи. Сценаристам пришлось придумывать новые фразочки и более мягкие выражения.

В кинотеатрах фильм собирал полные залы. На фоне такого успеха активизировались спекулянты: скупали билеты за копейки и продавали уже за рубли.

Всего в прокате «Джентльменов удачи» посмотрели более 65 миллионов человек – фильм стал одним из самых популярных в СССР. При бюджете в 400 тысяч рублей картина собрали 30 миллионов.

РИА "ФедералПресс"

Почему его любят зрители «Джентльмены удачи» можно назвать криминальной комедией. Вроде бы специфический жанр, но зрители все равно остались в восторге. И вот почему.

Фильм снят очень динамично – почти все сцены длятся от силы пару минут. При этом они очень плотно набиты юмором – короткими и смешными диалогами и забавными отыгрышами. Чего только стоят сцена драки в гостинице и эпизод с обтиранием в снегу, который, говорят, был чистой импровизацией.

Актеры хоть и с юмором, но натуралистично отыгрывают жуликов. А если прибавить к этому крепкий сценарий и тюремный опыт режиссера, то криминальная тема выходит очень жизненной. В фильме сталкиваются два мира – интеллигенция и криминал. Следить за тем, как персонажи с разных планет общаются и даже меняют друг друга – тоже захватывающее зрелище.

Наконец, реплики в сценарии прописаны тонко и с юмором. А актеры подали эти фразы так, что они стали культовыми и используются до сих пор.

Культовые цитаты из «Джентльменов удачи»